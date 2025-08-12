Украйна атакува още един руски завод, важен за руската армия (ВИДЕА)

Въздушната кампания на Украйна, изпъстрена с атаки с дронове срещу важни за руската армия и руския военнопромишлен комплекс предприятия, няма край. И тази нощ, в малките часове, украински дронове "навестиха" важен руски завод, част от руската химическа промишленост - "Монокристал", който се намира в Ставрополския край.

"Монокристал" е едно от водещите световни предприятия за производство на изкуствен корунд (сапфир), използван в оптоелектрониката, слънчевата енергия и други високотехнологични индустрии. Синтетичният сапфир се използва и за производство на оптични системи, защитни елементи на сензори и лазери, включително за военно дело. Използва се и в компоненти на аерокосмическата, инструментостроителната и други високотехнологични индустрии, включително военната сфера.

И още - "Монокристал" произвежда силициев кабрид, материал с двойна употреба, използван за направа на брони за превозни средства, радари и военна електроника. Предприятието прави и сребърен йодид - той се ползва основно за производство на противоградни ракети, но има и косвени приложения във военното дело.

Че има атака с безпилотни летателни апарати призна и губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимирович. В съобщение в официалния си канал в Телеграм малко след 3:00 часа през нощта той предупреждава за опасност от атака с дронове. Засега няма друга информация от Владимирович.

Междувременно и в Украйна има обявена тревога за атака с руски дронове и ракети. Фиксирани са "въздушни цели" в област Суми и в Черниговска област, както и в Харковска област.

