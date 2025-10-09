Войната в Украйна:

Конвой от италиански бронирани машини в Словения: За Украйна ли са? (ВИДЕО)

Голям конвой от бронирани превозни средства VBL Puma 6x6 на италианската армия беше забелязан в региона Прекмурие в Словения. Предполага се, че тези превозни средства са на път за Украйна. Италия е доставяла на Украйна тези превозни средства по-рано, въпреки че трансферите не бяха публично обявени по време на доставката им.

По-рано днес стана ясно, че Чехия ще дари на Киев 30 модернизирани танка Т-72. Началникът на чешкия генерален щаб Карел Ржехка ще препоръча на правителството да предаде танковете безвъзмездно, след като ремонтите им бъдат завършени.

Елин Димитров
