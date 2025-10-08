Шокиращо: Новоизбраният кмет в Германия е нападнат с нож от приемната си дъщеря

Кметът на германския град Хердеке е била нападната от своята приемна дъщеря, съобщава Bild. Според изданието, 17-годишното момиче е атакувала Ирис Щалцер с нож. Самата жертва е потвърдила това в показанията си.
По-рано полицията съобщи, че в къщата са намерени два ножа, като единият от тях вероятно е бил използван при нападението. Първоначално подозрението падна върху 15-годишен приемен син, в чиято стая бяха открити ножовете.
Нападението
Ирис Щалцер бе избрана за кмет на града. Престъплението е станало в град Хердеке, окръг Енепе-Рур-Крайс, Северен Рейн-Вестфалия в Германия. 57-годишната Ирис Щалцер е намерена от сина си в безпомощно състояние. По тялото ѝ са открити следи от 13 удара с нож.
До момента нямаше никаква информация за нападателите и техните мотиви. Веднага след нападението от полицията съобщиха, че е започнала издирвателна операция за търсене на престъпниците, но не разкриха други подробности, съобщи телеграм-каналът ASTRA. Щалцер бе избрана за кмет на Хердеке на втория тур от местните избори, провели се на 28 септември 2025 г. Нападението се случва десет дни след победата ѝ.