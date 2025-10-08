Войната в Украйна:

Шокиращо: Новоизбраният кмет в Германия е нападнат с нож от приемната си дъщеря

08 октомври 2025, 21:49 часа 285 прочитания 0 коментара
Кметът на германския град Хердеке е била нападната от своята приемна дъщеря, съобщава Bild. Според изданието, 17-годишното момиче е атакувала Ирис Щалцер с нож. Самата жертва е потвърдила това в показанията си.

По-рано полицията съобщи, че в къщата са намерени два ножа, като единият от тях вероятно е бил използван при нападението. Първоначално подозрението падна върху 15-годишен приемен син, в чиято стая бяха открити ножовете.

Нападението

Ирис Щалцер бе избрана за кмет на града. Престъплението е станало в град Хердеке, окръг Енепе-Рур-Крайс, Северен Рейн-Вестфалия в Германия. 57-годишната Ирис Щалцер е намерена от сина си в безпомощно състояние. По тялото ѝ са открити следи от 13 удара с нож.

До момента нямаше никаква информация за нападателите и техните мотиви. Веднага след нападението от полицията съобщиха, че е започнала издирвателна операция за търсене на престъпниците, но не разкриха други подробности, съобщи телеграм-каналът ASTRA. Щалцер бе избрана за кмет на Хердеке на втория тур от местните избори, провели се на 28 септември 2025 г. Нападението се случва десет дни след победата ѝ.

Елин Димитров
