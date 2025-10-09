Дроновете - най-силният коз на Украйна: Смразяващ репортаж от фронтовата линия

Двама руски войници излязоха от гората и бавно вървяха по черен път, сякаш неосъзнавайки, че са наблюдавани от небето. Когато вдигнаха пушките си, за да стрелят по бръмчащ украински дрон, беше твърде късно: Дронът беше пуснал бомба, която избухна с яркооранжева светкавица на земята между тях. Но когато димът се разсея, войниците станаха и се олюляха сред дърветата. Първият удар се беше провалил. Гледах всичко това на екран от украински команден пункт на около 16 километра от фронтовата линия. Това разказва в специален репортаж за The Atlantic Робърт Ф. Уърт от фронтовата линия.

„Знаем, че двамата ранени руснаци са между онези дървета“, каза украинският командир до мен, силно сложен мъж на 39 години, познат с позивната YG. Не изглеждаше щастлив. Руснаците всеки ден проучват фронтовата линия на малки групи и неговата работа е да ги спира, като същевременно прави всичко възможно, за да защити собствените си, далеч по-ограничени войници. Но дроновете не бяха единствените му оръжия срещу тези двамата.

Украйна води война на изтощение. Всякакви надежди, които може би са били породени от дипломацията на президента Тръмп с Владимир Путин, са се изчерпали и е невъзможно да прекараш повече от няколко минути близо до фронтовата линия, без да се сблъскаш с най-голямата уязвимост на Украйна: липсата на войници. И все пак си тръгнах от скорошно пътуване до Украйна с убеждението, че страната всъщност може да постигне военните си цели.

Въпреки демографското предимство на Русия, усилията ѝ да обгърне внушителния крепостен пояс на Украйна – поредица от стратегически градове и логистични центрове в североизточната част на страната – не са имали особен успех. Превземането на пояса би отнело няколко години упорити боеве, предвид скорошния успех на Украйна в повреждането на руските нефтопроводи и тилови бази. Путин мълчаливо призна провала на Русия, като поиска през август Украйна доброволно да отстъпи целия регион – идея, която никой не прие насериозно.

Всички офицери, с които се срещнах по време на тази една седмица в Североизточна Украйна, ми казаха, че ключът към държането на руснаците настрана се крие в намирането на по-добри начини за компенсиране на отчаяния недостиг на човешка сила в Украйна. Част от отговора е технологията на дронове, която е допринесла много за защитата на Украйна в неравностойната битка. Но командирите сега предприемат редица други мерки за минимизиране на жертвите, включително по-внимателно използване на артилерията, по-прецизни движения на войските и по-добри планове за ротация. „Основната ни цел е да не допускаме директен контакт, за да не се налага украинските войски да влизат в бой“, каза ми един местен командир.

Работи ли вече времето в полза на Украйна?

Когато бях за последен път в страната, преди девет месеца, Украйна изглеждаше в сериозни проблеми - доставките на оръжия изоставаха, а Русия се налагаше на фронтовата линия с вълни от жива сила. Сега изглежда има нова увереност, че Украйна преориентира институциите си за дълга война, като се учи бързо от бойното поле и продължава не само да нанася постоянни загуби на врага, но и да ограничава своите собствени. „Русия не може да спечели, освен ако ние на Запад не се откажем напълно“, каза ми Бен Ходжис, генерал в оставка, командвал силите на американската армия в Европа. Времето, което досега беше в полза на руснаците, може би се измества на украинска страна.

Когато посетих командния пункт на YG., клон на 66-та механизирана бригада на Украйна, той ми каза, че е бил принуден да отложи евакуацията на трима ранени войници от фронта, защото не е разполагал с достатъчно хора (в резултат на това на един от войниците е трябвало да му бъде ампутирана ръката). Не е искал да рискува повече животи. След като видяхме двамата руски войници да оцелеят след украинския удар с дрон и след това да се скрият в гората, забелязах разочарованието на лицето на YG. Той подозираше, че войниците са скрити в землянка сред дърветата, възможна база за по-дълбоки нахлувания в украинска територия и помоли един от подчинените си да се свърже с въпросния пилот на дрона и да го смъмри, че не се е прицелил по-внимателно.

Тогава YG извика артилерийски удари. Видяхме как първият удари на около 6 метра от дърветата, където се криеха руснаците. Вторият падна от противоположната страна, но почти толкова далеч, оставяйки видим кратер в земята. Време беше да изпратят щурмова група. Най-близките украински войници бяха на няколко километра от мястото и украинците извършиха внимателно разузнаване, преди да изпратят четирима мъже пеша. Елитно руско подразделение с дронове търсеше цели.

Накрая на екрана се появи украинският пехотен екип. Войниците правеха бързи и предпазливи преминавания от едно горско поле към друго, като се стараеха да не бъдат забелязани. Маршрутът им беше предварително планиран и разделен на участъци, каза ми YG; имаха определено време за достигане на всеки ориентир, програмиран в телефоните им, а разузнавателни дронове следяха напредъка им.

Цялата тази предпазливост контрастираше рязко с очевидното безразсъдство на двамата руснаци, които бях видял по-рано. „Те изпращат хора, знаейки, че ще бъдат мишена, като примамки“, каза YG. „Някои войски те смятат за за еднократна употреба. По-добре подготвените атакуват някъде другаде. Тази кастова система на руската армия важи и за евакуацията. Ако човек с нисш ранг е ранен, в 99 процента от случаите няма да го вземат“, уточнява украинският войник. Според него, неотдавна той чул обаждания от ранен руски войник, който напразно се молил да бъде евакуиран; в крайна сметка войникът сам ампутирал собствения си крак.

Трябваше да напусна командния пункт на YG, преди щурмовата група да достигне целта си. На следващия ден попитах говорител на поделението какво се е случило с двамата руски войници в дърветата. Той изглеждаше несигурен за кои войници говоря, което не е изненадващо; тази част от фронтовата линия е обект на около 43 щурмови действия от руските сили всеки ден и около 100 планиращи бомбардировки седмично, ми беше казал YG. „Не съм сигурен“, каза говорителят, „но мисля, че тези руснаци вече не са живи.“

YG ми беше посочил нещо друго: Някои от войниците, седнали на столове до бюрото под екраните, бяха готови да тръгнат, за да сменят екипажите на дроновете на терен. „Ротацията е начин за пестене на работна сила“, каза YG. Това е особено важно за пехотните войници, чиято работа е най-физически взискателна и които могат да отсъстват 50 или повече дни.

Някои от тези мерки може да звучат елементарно, но те не се предприемат систематично на бойното поле, отчасти защото Украйна няма достатъчно добре обучени командири, каза ми Михайло Жирохов, военен анализатор от Киев. В някои случаи, каза той, войници са дезертирали от едно поделение в друго, „защото знаят, че командирът там използва човешката сила по по-отговорен начин“.

Дори местоположението на командните пунктове, които посетих, отразява императива за минимизиране на жертвите. Те бяха предимно в частни домове, където не можеха лесно да бъдат разпознати от въздуха, и бяха проектирани така, че да могат да бъдат евакуирани почти мигновено, ако местоположението им бъде открито – както се случи наскоро с едно от посетените от мен подразделения. Командирите винаги предварително разузнават следващото място.

Военните ме возеха до базите си с обикновени цивилни автомобили, а не с военни превозни средства, които могат да бъдат забелязани отгоре и взети на мушка. Видях много малко офицери или войници в униформа в Украйна, защото руснаците използват дронове, за да преследват и убиват всеки един военен. Дори далеч от фронтовата линия войниците са склонни да се обличат небрежно – вероятно поради риска от шпиони или саботьори.

Наземните дронове

Украйна също става зависима от наземни дронове: дистанционно управлявани роботи, които се движат на колела, вериги или дори с крака. Използвани за снабдяване с провизии и за евакуация на войски, тези дронове често изминават повече от 16 километра без спиране, но са уязвими към промените в терена; всяко пътуване включва десетки хора зад кулисите. Командир на батальон на друг пост, който използва позивня Стари, ми каза, че войниците, евакуирани с дрон, също трябва да са запознати с машините. Наскоро, каза ми той, войник с наранявания на ръката и главата е бил евакуиран от наземен дрон, когато машината неочаквано е спряла. Войниците, които го наблюдавали от въздуха, не били сигурни дали все още е в съзнание (той е получил травма след взрив). Но за тяхна изненада, раненият мъж слязъл от дрона, бутал го, докато той отново запалил, и се качил отново.

Командният пункт на Стари край Харков приличаше не толкова на база, колкото на офис на компания от технологичната индустрия, с дългокоси млади мъже с тениски, надвесени над екрани и отпиващи еспресо. Ден по-рано се срещнах с пилот на дрон, който приличаше на тийнейджър геймър, с почти скелетно телосложение и зубърска усмивка. Той ми направи демонстрация на открито място, което бригадата му използва за стрелба по мишени, карайки дрона да се обръща и върти с умение, което беше изумително за гледане. Той беше убил около 200 руснаци през предходната година, ми каза един от колегите му пилоти. Това е темпото, което Украйна ще трябва да поддържа, за да оцелее като нация.

Странната война с дронове е стряскаща, когато се наблюдава отблизо. Когато оператор на дрон насочва камерата си към дървета на фронтовата линия, увеличението е толкова мощно, че можете да видите как един-единствен лист трепери на вятъра. Трудно е да приемете напълно реалността, че това, което виждате, се случва в реално време и че няколко натискания на клавиши могат да доведат до смъртта на този, който се крие сред тези дървета.

Един следобед седях на дивана с лейтенант Леонид Маслов, бивш адвокат, който ръководи екип за разузнаване с дронове, докато той сканираше за потенциални цели с MacBook в скута си. Валеше дъжд и заместниците му непрекъснато се оглеждаха, несигурни дали това, което чуват, са гръмотевици или въздушен удар. „Опитват се да забележат пехота“, каза Маслов, докато камерата се приближаваше към пролука в дърветата. „Може би някой ще умре сега“, добави той като се засмя.

Страховитата реалност на войната

Екранът на Маслов показваше 30 малки кутийки, всяка от които представляваше запис от камера или карта на живо. Една от тях разкриваше дузина малки жълти точки, носещи се близо до фронтовата линия: вражески разузнавателни дронове. Преди година, каза Маслов, е имало около 50 от тях, включително няколко точно над главите ни. Това се промени, когато Украйна получи способността да ги унищожава с евтини бойни дронове.

След 15 минути сканиране не бяхме открили никакви нови руски войници, затова Маслов ми показа кадри от някои от последните подвизи на неговото подразделение. На един от тях руски танк се движи по черен път, вдигайки облаци жълт прах. Украински дрон се спуска от небето и го удря, изпращайки стълб от огън и дим.

Потрепнах леко от безчувствеността, която чувах многократно в Източна Украйна. Причините за това не са трудни за намиране: Това е място, където Русия рутинно бомбардира цивилни домове. Всеки в Украйна може да чуе (или прочете) руските държавни медии, които изобразяват украинците като плъхове, хиени и мръсотия, и това е оказало влияние. Веднъж в едно кафене в Изюм видях млада жена с тениска, на гърба на която имаше изображение на маскиран мъж, държащ отрязана глава в едната ръка и нож в другата. Отдолу бяха думите „Убий руснака“. Никой ни най-малко не е изненадан от подобно нещо. „Мразим ги, защото сме загубили състраданието си“, каза ми Андрий Базарни, председателстващ лекар в полева болница близо до Харков.

Омразата е напомняне, че за украинците тази война е елементарна. Почти никой, когото срещнах, не се съмняваше, че начинът им на живот ще бъде разрушен от евентуална руска победа, което най-вероятно ще доведе до убийството или лишаването им от свобода.

Колко дълго още Украйна може да издържи в борбата? Никой няма ясен отговор. В Киев попитах служител по набора и той сякаш леко се намръщи. „Току-що мобилизирахме група от 30 мъже“, каза той. „Няколко от тях избягаха от страната, други казаха, че са болни, трети съобщиха за наранявания. В крайна сметка само осем стигнаха до учебния център.“ Но, каза той, хората, които се записват преди да навършат 25 години – възрастта, на която украинците могат да бъдат призовани – са много отдадени войници.

Зададох същия въпрос на YG. „Воюваме с руснаците от 300 години“, каза той. „Можем да издържим още известно време“, добави войникът.

Робърт Ф. Уърт за The Atlantic