08 октомври 2025, 22:43 часа 589 прочитания 0 коментара
"Не искам проблеми": В Беларус принудиха студент от Конго да се извини, след като се възмути от цената на газираното (ВИДЕО)

Студент от Конго в Беларус стана обект на държавен натиск, след като публикува видео в TikTok, на което изрази изненадата си от нарастващите цени на продуктите на Кока-Кола. Натан Телофат отбеляза, че 2-литрова бутилка е поскъпнала от около 2 на над 5 беларуски рубли от пристигането му. Няколко дни по-късно той публикува извинение, след което призна, че е бил извикан от полицията. Телофат обаче уточни, че униформените били „позитивни“ и „любезни“. „Не искам проблеми“, каза той във внимателно формулирано последващо видео. „Обичам Беларус… Не съм направил нищо лошо“, добави студентът.

В Беларус принудителните извинения за онлайн съдържание са честа форма на натиск — но това може да е първият публичен случай, включващ чужденец. За да влошат нещата, пропагандисти, подкрепящи държавата, реагираха с подигравателни, расистки коментари — саркастично споменавайки теми като „Black Lives Matter“ и „робството“. Анализаторите казват, че случаят показва как репресиите върху свободата на словото в Беларус вече се разпростират и върху чужденци — и как расизмът все повече се използва като оръжие в проправителствените медии.

Елин Димитров
Елин Димитров
