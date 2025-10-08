Ден преди Насар: №1 от Париж 2024 стъпи (пак) на световния връх по вдигане на тежести с 3 рекорда

Олимпийската шампионка в категория до 71 килограма от Игрите в Париж 2024 - Оливия Рийвс, триумфира безапелационно на Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Американката избра "да се качи" при 77-килограмовите по новите категории на Международната федерация, което се ознаменува с три световни рекорда - в изхвърлянето, в изтласкването и в двубоя. Така тя "защити" титлата си от в двубоя от Манама 2024 (71 кг).

Тотална доминация на Оливия Рийвс

Рийвс стартира със 114 кг в изхвърлянето, премина успешно през 119 кг и вдигна като перо 123 кг, с което подобри световния стандарт, зададен от Международната федерация по вдигане на тежести с въвеждането на новите категории. Втора в движението се нареди Сара Ахмед от Египет със 112 кг. Бронзът отиде при колумбийката Мари Санчес.

Във втората дисциплина Оливия Рийвс допусна фалстарт на 146 кг, но бързо се поправи при второ излизане на подиума. При последния си общо шести опит американката подобри с 1 кг световния стандарт и в изтласкването за тази категория, като се справи със 155 килограма за двубой от 278 кг, което също е подобряване на световен стандарт. И във второто движение среброто бе за Ахмед от Египет, която финишира втора и в двубоя. Колумбийката Санчез пък заслужи бронза в двубоя.

В следващия ден от Световното в Норвегия на сцената ще се появи Карлос Насар. "Херкулес"-ът от Червен бряг ще се подвизава в категория до 94 килограма, където група A стартира от 20:30 часа българско време (подробности четете в линка).