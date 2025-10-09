Чехия дава на Украйна 30 танка

Чехия планира да прехвърли 30 модернизирани танка Т-72М4CZ на Украйна, съобщава Радио Прага Интернешънъл. Началникът на чешкия генерален щаб Карел Ржехка ще препоръча на правителството да предаде танковете безвъзмездно, след като ремонтите им бъдат завършени.

Още: Чехия изпрати на Украйна и последните си съветски танкове

Модернизираните Т-72 разполагат с британски двигател Perkins с мощност 1000 конски сили, реактивна броня DYNA-72 и чешко-израелската система за защита от мини TRALL.

Още: Издание на републиканците се скъса да хвали основен руски танк (ВИДЕО)