Войната в Украйна:

09 октомври 2025, 00:15 часа 177 прочитания 0 коментара
Чехия дава на Украйна 30 танка

Чехия планира да прехвърли 30 модернизирани танка Т-72М4CZ на Украйна, съобщава Радио Прага Интернешънъл. Началникът на чешкия генерален щаб Карел Ржехка ще препоръча на правителството да предаде танковете безвъзмездно, след като ремонтите им бъдат завършени.

Модернизираните Т-72 разполагат с британски двигател Perkins с мощност 1000 конски сили, реактивна броня DYNA-72 и чешко-израелската система за защита от мини TRALL.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Чехия танкове война Украйна Т-72
