Невероятно: Червено море е пресъхвало напълно в миналото

Учени от Университета по наука и технологии „Крал Абдула“ (KAUST) от Саудитска Арабия са открили доказателства, че Червено море напълно е пресъхнало преди около 6,2 милиона години, преди катастрофално наводнение от Индийския океан да върне водата, съобщи „Сайънс дейли". Като са използвали сеизмични образи, микрофосилни доказателства и геохимични техники за датиране, изследователите стигат до извода, че в резултат на големи промени, свързани с голямо геологическо събитие. Червено море е престанало да се свързва със Средиземно море и се е превърнало в празен солен басейн. След това огромно наводнение е разбило вулканичните бариери и е създало Бабелмандебския проток, като отново е свързало Червено море със Световния океан.

„Нашите открития показват, че басейнът на Червено море е претърпял едно от най-екстремните екологични събития на Земята, когато е пресъхнал напълно и после изведнъж се е напълнил преди около 6,2 милиона години“, казва водещият автор на проучването д-р Тиана Пенса от KAUST. „Наводнението е преобразило басейна, възстановило е морските условия и е установило връзка на Червено море с Индийския океан“, добавя тя.

Първоначално Червено море е било свързано на север със Средиземно море чрез плитък пролив. Когато тази връзка била прекъсната, Червено море се превърнало в солена пустиня. На юг от Червено море, близо до островите Ханиш, вулканична верига е разделяла морето от Индийския океан. Но преди около 6,2 милиона години солена вода от Индийския океан е нахлула през бариерата в резултат на катастрофално наводнение. То бързо е оформило дълъг 320 километра подводен каньон, като е потопило солените равнини и е възстановило нормалните морски условия за по-малко от 100 000 години, пише „Сайънс дейли".

