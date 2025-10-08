"Шефе, остани си!" или как Пеевски влияе на Темида? Говори Велислав Величков (ВИДЕО)

Всичко, което се случва в съдебната система, се поръчва и възлага от Пеевски. Откъдето и да започнем, там ще завършим. В този Висш съдебен съвет (ВСС) Борисов няма никакво влияние и присъствие. Това заяви в предаването “Студио Actualno” адвокат Велислав Величков от “Инициатива Правосъдие са всеки”.

По думите му имаме порочен кръг на власт, влияние и скрити поръчки, което образува някакво сектантски присъствие в съдебната система. Съдиите, които действат по убеждение, или се пенсионират, или се махат от съдебната система. Така правосъдието става само за някои - за едни осъдително, за други - оправдателно, категоричен е експертът.

Сто съдии във Върховния административен съд (ВАС) отговориха, че няма да гласуват за друг човек за временен ръководител и положението за Георги Чолаков е: “Шефе, остани си!”. ВАС отдавна се превърна в съда на поръчките, в съда на обслужването. Това е абсурдно. Удобното сглобяване на петчленни състави, които да отнемат тричленни състави, е всекидневно. Огромният проблем в съдебната система не е само Сарафов, но и удобните за Пеевски, сменящите се във ВАС. Ако някой все пак се съгласи да се смени Чолаков, той ще бъде съгласуван с него и избран от Пеевски, стана ясно още от думите на Величков.

Според него няма нито нагласа, нито мнозинство в Народното събрание да се избере парламентарната квота във ВСС. Това означава, че и Чолаков, и Сарафов остават. Но ако така останат нещата, ние ще влезем в наказателна процедура по правосъдие. А ние вече имаме институционална война с това, че главният прокурор реши да се самопостави над ВКС и решението му.

