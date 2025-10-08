Войната в Украйна:

Искам да запаля искрата в младите хора: Говори виртуозът Виктор Костов пред Actualno (ВИДЕО)

08 октомври 2025, 16:17 часа 180 прочитания 0 коментара

За първи път от повече от десетилетие на българска сцена, пианистът Виктор Костов изпълни Концерт за пиано и оркестър от Арам Хачатурян, заедно със Симфониета-Враца, под ръководството на диригент Христо Павлов. Във втората част на концерта на 7 октомври, публиката се наслади на знаменитата сценична кантата за солисти, хор и оркестър "КАРМИНА БУРАНА" от К.Орф, представена отново от Симфониета-Враца и блестящите солисти Андреа Новак (сопран)-Румъния, Андрея Мирчев (тенор), Иво Йорданов (баритон).

Специално за изпълнението на "Кармина Бурана" от Румъния пристигна и Академичният хор на Филхармония "Олтения" - гр. Крайова, който сподели сцената с талантите от Софийския детски оперен хор с ръководител Таня Радева-Лазарова.

Източник: Личен архив 

Младият пианист Виктор Костов, който грабна публиката с емоционалното си изпълнение, е носител на редица отличия от национални и международни конкурси и вече е познато име на престижни сцени у нас и по света. С ярък артистичен почерк и внушителна виртуозност, той си е поставил за цел да събуди любовта на младите към концертите и класическата музика. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Източник: Личен архив

Специално пред камерите на Actualno.com Виктор ни разказа за творческия си път и любовта към музиката, която преодолява всички предизвикателства. 

Разговора ни с него - вижте в репортажа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
Виктор Костов виртуоз пианист Студио Actualno
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес