Искам да запаля искрата в младите хора: Говори виртуозът Виктор Костов пред Actualno (ВИДЕО)

За първи път от повече от десетилетие на българска сцена, пианистът Виктор Костов изпълни Концерт за пиано и оркестър от Арам Хачатурян, заедно със Симфониета-Враца, под ръководството на диригент Христо Павлов. Във втората част на концерта на 7 октомври, публиката се наслади на знаменитата сценична кантата за солисти, хор и оркестър "КАРМИНА БУРАНА" от К.Орф, представена отново от Симфониета-Враца и блестящите солисти Андреа Новак (сопран)-Румъния, Андрея Мирчев (тенор), Иво Йорданов (баритон).

Специално за изпълнението на "Кармина Бурана" от Румъния пристигна и Академичният хор на Филхармония "Олтения" - гр. Крайова, който сподели сцената с талантите от Софийския детски оперен хор с ръководител Таня Радева-Лазарова.

Източник: Личен архив

Младият пианист Виктор Костов, който грабна публиката с емоционалното си изпълнение, е носител на редица отличия от национални и международни конкурси и вече е познато име на престижни сцени у нас и по света. С ярък артистичен почерк и внушителна виртуозност, той си е поставил за цел да събуди любовта на младите към концертите и класическата музика.

Източник: Личен архив

Специално пред камерите на Actualno.com Виктор ни разказа за творческия си път и любовта към музиката, която преодолява всички предизвикателства.

Разговора ни с него - вижте в репортажа.