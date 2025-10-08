Еднократните премии за записали се в руската армия от Татарстан бяха намалени цели 7 пъти. Това става ясно от данни на уебсайта на военния комисариат на Татарастан, цитирани от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Вместо досегашните 2,7 милиона рубли, еднократният бонус от татарстанските власти ако се запишеш с професионален договор в армията на руския диктатор Владимир Путин веч е 400 000 рубли.

Властите на Татарстан не са обявили официално, че има такова орязване на премиите - но информацията в официалния сайт на военния комисариат е красноречива. Последната архивирана версия на уебсайта на военното комисарство на Татарстан, датирана от 27 август, 2025 година, посочваше еднократна премия за влизане в руската армия, плащана от татарстанските власти, в размер на 2,7 милиона рубли.

В началото на август местните власти увеличиха еднократното плащане от 2,1 на 2,7 милиона рубли. По това време това беше третото увеличение от началото на годината.

Наскоро украинският проект "Искам да живея" извади съвсем пресни данни за огромните руски загуби в Украйна. Именно те бяха цитирани в днешния обзор на ISW - американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - като част от изчисленията му, че руските загуби на жива сила в Украйна в момента са малко по-големи, отколкото набирането на нови войници. За първите 8 месеца на годината руската армия е губила по малко над 35 000 убити и ранени месечно, а е наемала по около 31 600 нови войници: Потресаващи данни: За първи път бе публикувана руска статистика за загубите в руската армия през 2025 г.

Източник: ASTRA