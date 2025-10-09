Войната в Украйна:

Даниел Митов обсъди с представители на „Мета“ мерки за по-голяма онлайн сигурност

09 октомври 2025, 00:27 часа 453 прочитания 0 коментара
Ключови теми, свързани с европейската регулаторна рамка за онлайн сигурност, включително предложението за регламент относно превенцията и CSAM Scanning Proposal бяха обсъдени днес на работна среща в София от министъра на вътрешните работи Даниел Митов с представители на „Мета“ – компанията, която стои зад платформите Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads. За срещата вътрешният министър съобщи в профила си във Фейсбук.

В срещата са участвали Витния Салдава – ръководител „Публични политики“ за България, Румъния и Балтийските държави, и Ахмед Разек – технически експерт на „Мета“. От българска страна са присъствали и експерти от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Дирекция „Киберпрестъпност“.

България последователно подкрепя инициативи, насочени към защита на децата онлайн, като същевременно поставя акцент върху необходимия баланс между сигурността, защитата на личните данни и основните права на гражданите.

"Убеден съм, че новите технологии и законодателните регулации трябва да се развиват ръка за ръка. Необходим е постоянен диалог между институциите и технологичните компании, така че политиките да бъдат едновременно ефективни, приложими и защитни за гражданите", пише министър Митов.

