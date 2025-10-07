Прекалиха с доходите в сектор сигурност и отбрана: Говори Лидия Шулева (ВИДЕО)

Ако може да се каже, че управляващите прекалиха с увеличението на доходите, това е в сектор сигурност и отбрана. Това каза в предаването Студио Actualno бившият министър на труда и социалната политика, а по-късно и министър на икономиката, вицепремиерът в правителството на Симеон Сакскобургготски и НДСВ, и настоящ член на Икономическия и социален съвет Лидия Шулева. Тя отговори на въпросите прекалиха ли управляващите с вдигането на доходите и реална ли е прогнозата на Фискалния съвет за около 5% дефицит в бюджета за тази година: “В държавата, която все още е на последно място по доходи в Европейския съюз (ЕС), не можем да кажем такова нещо.

Ако има някакво прекаляване, то е прекаляване в непродуктивната сфера, т. е. в бюджетната сфера. По-скоро за някои от секторите там – най-вече в сектора сигурност и отбрана.

Най-бедни, но първи в ЕС по доходи в сектор сигурност

Като по-скоро сигурност е този сектор, в който държим първо място в ЕС по брой на служители от сектор сигурност на глава от населението в България. А в публичния сектор вече и по доходи.

И като цяло, и като ръст от Брутния вътрешен продукт (БВП) пак сме на пъръво място по разходи за сектор сигурност за целия ЕС. Т. е. от една страна ние сме на последно място по доходи на обикновените хора, но в този сектор сме първенци в ЕС.

А да не говорим и доколко хората се чувстват сигурни, било на пътя, било по домовете си. Това е друга тема. Така че ако има някакво прекаляване, то това прекаляване е там, с този наистина огромен ръст, който тази година се направи.

Трябва баланс между приходи и разходи

И който ще даде отражение и в следващите години. Така че това е проблем, върху който трябва сериозно да се замислят управляващите, ако искат все пак да се постигне някакъв баланс в приходи и разходи.

По отношение на бюджета за тази година, естествено много голям натиск дадоха тези разходи, които бяха направени за увеличение на заплатите в бюджетната сфера.

И надеждата на нашето правителство е Европейската комисия (ЕК) да признае определени разходи за отбрана, които да бъдат така да се каже, извън допустимия 3% дефицит.“

Оптимизирането на разходите за заплати, според Лидия Шулева може да се постигне с реформи – преструктуриране, съкращения, въвеждане на електронно правителство и др.

Тя каза и дали ще се наложи увеличение на данъци и осигуровки, както препоръча Международният валутен фонд (МВФ), за да се “върже“ бюджета.

