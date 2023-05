Крепостта "Бахмут": Украинците взеха инициативата според руски и украински данни (ВИДЕО)

Заключението е направено на база събитията от последните дни, които ясно показаха, че украинският натиск по фланговете при Бахмут дава резултат. Всичко започна с Берховка, т.е. от север: Пригожин: Почва трагедията – украинците ще обкръжат Бахмут, освободиха Пътя на живота (ВИДЕО), като бързо бяха постигнати резултати и на юг – при Ивановско (Красное) и Клещеевка: След като псува руското военно министерство, Пригожин вече му се моли за Бахмут (ВИДЕО)

📽️Infantry of Ukrainian 30th Mechanized Brigade, supported by T-80 tank, assaulting Russian positions in the area north of #Bakhmut.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/HBURIxaWbT