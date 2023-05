След като псува руското военно министерство, Пригожин вече му се моли за Бахмут (ВИДЕО)

Пригожин отново обвини редовната руска армия, че губи позиции, завоювани с много кръв.

Пригожин към руското военно министерство: Напълнихте гащите при Бахмут (ВИДЕО)

Руският олигарх се обърна на малко име към руския военен министър Сергей Шойгу и на началник-щаба и командващ руските сили в Украйна генерал Валерий Герасимов да направят всичко възможно в следващите няколко дни и да не губят и селцето Сако и Ванцети, което беше овладяно след превземането на Соледар. С думите си Пригожин де факто уточняват, че му трябва още малко време, за да може наемниците му да превземат Бахмут.

“Russian troops withdrew half a kilometer in the northern part northern Bakhmut and opened the flanks,” leader of Wagner Prigozhin said. He also appealed to Shoigu and Gerasimov with a request not to give up the settlement of Sacco I Vantsetti and to keep it at any cost. pic.twitter.com/xs112IX1OP