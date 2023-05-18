След като псува руското военно министерство, Пригожин вече му се моли за Бахмут (ВИДЕО)
Пригожин отново обвини редовната руска армия, че губи позиции, завоювани с много кръв.
Пригожин към руското военно министерство: Напълнихте гащите при Бахмут (ВИДЕО)
Руският олигарх се обърна на малко име към руския военен министър Сергей Шойгу и на началник-щаба и командващ руските сили в Украйна генерал Валерий Герасимов да направят всичко възможно в следващите няколко дни и да не губят и селцето Сако и Ванцети, което беше овладяно след превземането на Соледар. С думите си Пригожин де факто уточняват, че му трябва още малко време, за да може наемниците му да превземат Бахмут.
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“Russian troops withdrew half a kilometer in the northern part northern Bakhmut and opened the flanks,” leader of Wagner Prigozhin said. He also appealed to Shoigu and Gerasimov with a request not to give up the settlement of Sacco I Vantsetti and to keep it at any cost. pic.twitter.com/xs112IX1OP— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 18, 2023
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Редактор:
Ивайло Ачев
Етикети: Валерий Герасимов Сергей Шойгу Евгений Пригожин бахмут