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След като псува руското военно министерство, Пригожин вече му се моли за Бахмут (ВИДЕО)

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След като псува руското военно министерство, Пригожин вече му се моли за Бахмут (ВИДЕО)
Снимка: принтскрийн/YouTube/Арт видео

Оголиха фланга ни при Бахмут от север, след като отстъпиха 570 метра – това заяви в пореден аудиозапис руският олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

Пригожин отново обвини редовната руска армия, че губи позиции, завоювани с много кръв.

Пригожин към руското военно министерство: Напълнихте гащите при Бахмут (ВИДЕО)

Руският олигарх се обърна на малко име към руския военен министър Сергей Шойгу и на началник-щаба и командващ руските сили в Украйна генерал Валерий Герасимов да направят всичко възможно в следващите няколко дни и да не губят и селцето Сако и Ванцети, което беше овладяно след превземането на Соледар. С думите си Пригожин де факто уточняват, че му трябва още малко време, за да може наемниците му да превземат Бахмут.

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