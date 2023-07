На ударения полигон в Крим взривовете продължават и днес (ВИДЕО и СНИМКИ)

Повече информация дават и снимките от сателита Planet Labs, на които отчетливо се виждат последствията, причинени от експлозиите на 19 юли в сравнение с по-ранни дати (13 юли), когато обектът не е бил засегнат. Полигонът "Старокримски" в Кировски район на незаконно окупирания от Русия Крим бе поразен в ранните часове на вчерашния ден. Бяха регистрирани поредица от взривове, тъй като край полигона има склад с боеприпаси. Всичко това наложи евакуацията на 2225 души от околните селища.

ОЩЕ: Нищо не е повредено: Руска версия, докато военна база в Крим не спира да гори (СНИМКИ и ВИДЕО)

Satelite images before and after the strikes on the military complex in Staryi Krym. https://t.co/iYtAs66NZ5 pic.twitter.com/F6s6SLJNJT