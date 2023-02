Литва събра над 6 милиона евро за радари за противовъздушна отбрана на Украйна

„Литва наброява само 3 милиона души, но за седмица събрахме 6 милиона евро, за да купим системи за противовъздушна отбрана за Украйна. Тук няма следи от умора. Ние ще бъдем с Украйна до победата“, коментира литовският министър на външните работи Габриелиус Ландсбергис в Twitter.

Lithuania is only 3 million people, but this week we crowdfunded 6 million euros to buy air defence systems for Ukraine. 🇱🇹💕🇺🇦

No sign of fatigue here. We will stand with Ukraine until victory is achieved.