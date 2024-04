Преди САЩ да въоръжат наново Украйна: Русия атакува и има успехи (ВИДЕО)

Според естонския военен блогър WarТranslated, в Русия отново има увеличение на еднократните премии, за да се привличат войници – силен сигнал, че режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин добре разбира важността на момента. На подписалите договор за професионална служба вече им се обещават по 1 000 000 рубли (9000 долара) – например така е в Краснодарския край. В други региони премията е около 700 000 до 800 000 рубли, като 500 000 до 600 000 се дават от местните власти, останалите – от централния руски държавен бюджет. "Очевидно, за обикновените руснаци това са много пари – все едно в Англия да ви дадат 50 000 – 100 000 паунда", коментира блогърът. Ясно е, че това повишение показва и друго – става по-трудно да се намират доброволци и трябва да се прибягва до други мерки: Не искаш да имаш дългове и борчове цял живот: В Русия тласкат към армията

На този фон, новините за сериозна военна подкрепа за Украйна, което ще е голяма пречка за режима на Путин, отново са на дневен ред. Politico публикува материал, според който САЩ подготвят най-големия пакет от военни договори за Украйна – 6 млрд. долара. В него ще влязат ракети за ПВО системите "Пейтриът" (Patriot), както и за NASAMS, снаряди (включително боеприпаси за HIMARS), дронове, антидрон системи и ракети "въздух-въздух" за изтребители. Става въпрос за договори, които ще се изпълняват няколко години напред, защото въпросните артикули тепърва ще се произвеждат, а няма да се вземат от вече съществуващи резерви. Очаква се американският военен министър Лойд Остин да обяви пакета днес, 26 април, по време на виртуална среща на т.нар. Група за договори в сферата на отбраната за Украйна, пише Politico.

По-големият проблем са войниците, не оръжието, настоява полковник Павло Палица, командир на 93-та мотострелкова бригада на украинската армия. Един украински войник изпълнява задачи като за трима или четирима, а при Часов Яр руснаците имат превъзходство в жива сила от 5:1 и дори 7:1, коментира той.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има леко увеличение на интензивността на боевете – общо са регистрирани 114 бойни сблъсъка, с 10 повече на дневна база. Най-горещото направление е това на запад от Авдеевка (Покровското направление) – 30 отбити руски пехотни атаки (от север на юг: Очеретино – Керамик – Бердичи – Уманско – Нетайлово – Невелско). На второ място е Бахмутското направление – 26 спрени руски пехотни атаки по украински данни. Следват Лиманското направление – 20 отбити руски пехотни атаки, Новопавловското направление (на запад от Маринка: Красногоровка, Григоровка, Новомихайловка; на югозапад от Угледар – Урожайно към Велика Новоселка) – 19 отбити руски пехотни атаки. Вече има руска активизация и в Купянското направление – 10 отбити руски пехотни атаки, посочени са селата Кисловка и Берестово, като украинският военен анализатор Константин Машовец предупреди, че това трябва да се очаква – припомнете си: Новото оръжие от САЩ за Украйна не стига за крайна победа: Констатация (ВИДЕО)

(КАРТА) Очевиден руски плацдарм, макар и още малък и уязвим за украински контрааки (стига украинците да имат ресурс), се оформи в Покровското направление – в северната част на сегашната украинска отбранителна линия, намираща се на 15-20 километра западно от Авдеевка. В своя дневен анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) посочва, че украинците може да бъдат принудени да се изтеглят повече на запад, към по-добри позиции за отбрана (зад линията Бердичи – Семьоновка - Уманско). Руснаците вече са навлезли в Соловиево – малко селце, намиращо се точно на запад от Новобахмутовка, буквално на километър-два. Има вече предположения и то от украински източници, че украинската армия може да се е изтеглила още повече на запад. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, директно твърди, че украинците са се изтеглили на запад, в село Сокол:

The Russian rag is hoisted in the eastern part of Soloviove, Avdiivka direction. It is likely that Russian forces control the small settlement, and the AFU has retreated further west towards both Sokil and Novopokrovske. pic.twitter.com/owIXhi3YJq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 25, 2024

Продължават и боевете в Очеретино, което се намира малко по-на север. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке коментира, че според руски източници три четвърти от Очеретино вече е под руски контрол. "Рибар" пише още по-смело – украинската армия се изтегли на запад, в Архангелско и боевете сега са там:

The Ukrainian town of #Ocheretyne under Russian occupation. Russians claim, 75% of the town is under their control and Ukrainians keep withdrawing. pic.twitter.com/48pUJ7SYwe — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) April 25, 2024

Рьопке казва и друго – Семьоновка, която е по-на юг, е също владение на руснаците, но украинците изглежда са на близки позиции западно от селото и оттам обстрелват руските части. (КАРТА) Подобна изглежда е ситуацията в Бердичи – почти пълен руски контрол, но западната част на селото е обстрелвана от украинците и с това се пречи на руската армия да се укрепи и да гледа да тръгне отново напред. Потвърждение, че всъщност няма промяна и срив, както внушава Рьопке, има от руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов – той пише в обзора си за деня, че украинската армия остава на досегашните си позиции и няма промяна на ситуацията. А ISW дава оценка – най-вероятно руснаците ще продължат да записват тактически успехи в този сектор на фронта, но няма да могат да предизвикат срив на цялата украинска отбрана, защото руснаците остават на 30 километра източно от Покровск и 17 километра от по-големи села, където украинците позиции за защита ще са по-силни, отколкото сегашните.

На Авдіївському напрямку,російський МТ-ЛБ знайшов подарунок від саперів 3-го механізованого батальйону 47-ї ОМБр "Маґура",та відправився до пекла разом з особовим складом pic.twitter.com/OtESSSJNFU — Мисливець за зорями (@small10space) April 25, 2024

(КАРТА) В Новопавловското направление, руската армия щурмува индустриалната зона на Красногоровка. "Предвид броя на сградите и площта им щурмът едва ли ще е бърз", смята "Рибар". Оценката отговаря на иронията на WarTranslated, който се подиграва (СНИМКА) на руския пропагандист и кореспондент на "Известия" Александър Сладков, защото руснаците издигнаха знамето си на една от сградите на местната тухлена фабрика: "Завладяха 9 сгради – ура, сега ще получат живота, който заслужават" (КАРТА). Има и видеокадри, показващи как руснаците атакуват индустриалната зона на Красногоровка:

Long video of a Russian armored assault on Krasnohorivka. The lead tank with the large shelter was left behind after its mine-roller reportedly got stuck but the other tanks and BMP/MT-LB continued the assault. It looks as though some of the other tanks/vehicles may have been… pic.twitter.com/qKP56GReQR — Rob Lee (@RALee85) April 25, 2024

Отделно, има и видеокадри, които доказват, че за руската армия всеки напредък е с жертви – дали човешки или в техника. Конкретно, един от новите "танкове-костенурки" (с допълнителни пластове метални листове за защита от дронове) е закъсал:

A bogged down blyatmobile near Krasnohorivka, stuffed with electronic warfare. pic.twitter.com/8i0YwyNcAC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 25, 2024

Макар Новомихайловка да беше превзета тази седмица от руснаците, това не значи, че имат бърз напредък на запад – и за този участък на фронта има видеа, показващи какво струва на руската армия всяко превзето украинско село:

A Russian attempt to attack in the Novomykhailivka direction was thwarted, leading to burning Russian equipment. pic.twitter.com/ssgstZ0dir — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 25, 2024

От югозапад на Угледар, в Урожайно руснаците вече достигат южните покрайнини. Това е т.нар. участък на фронта "Времеевски" - по остта Велика Новоселка – Бердянск. Константин Машовец многократно писа за това – че с натиска от изток през линията Красногоровка – Григоровка – Новомихайловка руснаците искат да стигнат до Курахово, а от юг, откъм Велика Новоселка, да се насочат към Угледар и така да могат да "стиснат в клещи" цялата линия Угледар – Курахово: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник

Масираните руски атаки, насочени към Часов Яр, за момента не дават резултат – това личи в обзорите и на "Рибар", и на Семьон Пегов. "Рибар" потвърждава, че украинците удържат в източните предградия "Канал" и "Нови канал", Пегов добавя, че идват нови украински подкрепления. (КАРТА) Нещо повече – на север, при Северск, украинците са си върнали позиции при Златаревка и Върхнокамянка. Руснаците опитват да атакуват и оттам, за да могат да разширят фронта към Часов Яр в още една посока и оттам – към Славянск и Краматорск. Точно Часов Яр е по-важен от гледна точка възможност за сериозен оперативен успех, а не толкова участъкът на запад от Авдеевка и заплахата е сериозна, обобщава ISW: Руска лятна офанзива 2024: Вариант Славянск – Краматорск