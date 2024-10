Лодка потъна в Ламанша: Двама се удавиха (ВИДЕО)

Двама души загинаха след като тази сутрин лодка с мигранти потъна в Ламанша, пише The Guardian, позовавайки се на съобщения на френските морски власти.

На двамата е оказана първа помощ, но впоследтвие е констатирана смъртта им.

Френската морска префектура за Ламанша и Северно море съобщи, че още 46 души са били спасени след инцидента край бреговете на Кале.

Спасителната операция започна след като беше забелязана в морето спасителна жилетка. ОЩЕ: Рекорд: Близо 1000 мигранти прекосиха Ламанша само за ден

'This shouldn't come as a surprise. We've had the worst year in terms of deaths in the Channel.'



GB News' Mark White discusses the breaking news that two migrants have died after a boat sank of the coast of Calais. pic.twitter.com/BuMl8Epf5F