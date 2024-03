Любовчия: Украински военен началник на калъп с две колежки (ВИДЕО)

В момента Ярмошевич се намира в Испания, а Службата за безопасност на Украйна го подозира в държавна измяна, пише "Ровно пост".

Дали Ярмошевич е извършил държавно предателство е отделен въпрос на фона на публикувания от руския пропагандист Анатолий Шарий запис в Телеграм. На него се вижда как най-вероятно Ярмошевич си прекарва добре на работа - с две различни жени, изглежда колежки по служба.

Милувки, целувки, натискане до стената - "работната" програма на Ярмошевич е впечатляваща. А той има и съпруга - Валентина, нито една от двете жени не е тя.

Ordinary working days of the chief military commissar of Rivne Oleksandr Yarmoshevich



In the video he is kissing his colleagues (different ones). The ground forces are conducting a special check on this fact. pic.twitter.com/RdES9HSt4a