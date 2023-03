Лукашенко: Беларус ще е силна, ако и Китай е силен

„Пожелаваме ви успех. Това е нашият прагматизъм. Защото, ако Китай е силен, нашата Беларус ще бъде силна и ще се развива", каза Лукашенко.

"Заинтересовани сме от задълбочаване на сътрудничеството с Китай в областта на технологичното развитие, включително създаването на съвместни производства, модернизацията на беларуските предприятия с въвеждането на съвременни китайски технологии", каза Лукашенко, цитиран от "БелТА". Той се надява също на задълбочаване на беларуско-китайското промишлено сътрудничество в областта на машиностроенето и други отрасли.

Посещението на беларуския лидер в Китай ще продължи до 2 март като му предстоят още срещи с членове на китайското правителство и големия бизнес. Очаква се двамата със си Дзинпин да подпишат "голям пакет от документи за развитие на отношенията в ключови области".

Преди пътуването Лукашенко даде интервю за китайската агенция Синхуа, в което нарече Си Дзинпин свой „стар приятел, много умен, мъдър, креативен и модерен човек“.

