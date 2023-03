Руснаците пълзят напред и притискат украинците в Бахмут (ВИДЕО)

Тежката ситуация за украинската армия в Бахмут е факт от над един месец, но последните данни от фронта там подсказват, че скоро може да се стигне до критична точка.

Още вчера, 28 февруари, зам.-министърът на отбраната в Украйна Анна Маляр посочи, че към Бахмут са пратени нови подкрепления. "Решението да отбраняваме докрай града е стратегическо, а не политическо", подчерта тя предвид многото спекулации и за натиск от САЩ градът да бъде изоставен и украинската армия да се съсредоточи върху планирането и изпълнението на следващата си голяма контраофанзива: Оставете Бахмут, атакувайте, не може вечно да помагаме: Ще реагира ли Украйна на призива на САЩ?

Bakhmut. A Russian shoots from a barn, the soldiers of the 93rd brigade answer him with a rocket from a grenade launcher. pic.twitter.com/HW2zo9W71z — Paul Jawin (@PaulJawin) March 1, 2023

(КАРТА) Данните от сутрешната сводка на украинската армия подсказват, че руснаците лека-полека се придвижват към пътя при село Хромово, за който се твърди, че остава основната логистична линия за поддръжка на защитата на Бахмут. Показателно е, че в сводката като удържани позиции са посочени Дъбово-Васильовка (6 километра северозападно от Бахмут), Орехово-Васильовка (10 километра северозападно от Бахмут), но и Богдановка (8 километра северозападно от Бахмут) – а това е село, което е съвсем близо до Хромово. Руските телеграм канали дори стигат до по-смели твърдения – според руския пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) ЧВК Вагнер вече пробили при Богдановка и всички украински логистични линии вече може да бъдат обстрелвани от руснаците. "Рибар", за чието финансиране неофициално се казва, че идва от Евгений Пригожин, посочва в обзора си, че руснаците "напредват към Хромово".

(КАРТА) На южния фронт на Бахмут основният бой е при гробището. Там украинците засега са успели да задържат руския опит за пробив. Руските сили подновиха опитите да превземат Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), а "Рибар" твърди, че вече има постоянен руски обстрел по магистрала Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут.

BMP-2 of the 93rd brigade in Bakhmut. Russian runs away. This BMP-2 will soon become a legend. pic.twitter.com/zkD3oARUT3 — Paul Jawin (@PaulJawin) February 28, 2023

(КАРТА) По отношение на Авдеевка има по-сериозна руска активност. Украинците съобщават за неуспешни руски атаки при Камянка, Водяне, Първомайско, Невелско, Маринка (27 километра южно от Авдеевка) и Победа (32 километра южно от Авдеевка). Руснаците пък настояват, че при Победа имали успех, но визуално потвърждение няма.

Small compilation of Russian heavy equipment destroyed in Vuhledar area by the 79th brigade. All are known losses of the past couple of days. pic.twitter.com/KIdzMDRdSW — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2023

В Луганска област няма информация за голям руски пробив, а натискът продължава на обичайните места, като се дискутират единствено крайно специфични позиции.

Интересното е, че за Херсонска и Запорожка области има все по-голямо очакване да бъде нанесен украински контраудар. Петро Андрюшенко, съветник на украинския кмет на Мариупол коментира, че в района на града са прехвърлени 20 000 – 25 000 войници, които след това отиват на фронта, но не е ясно точно къде. Украинският щаб пък предупреди, че руските сили опитват да създат условия за атаки, но всъщност има засилващи се оценки, че именно на юг руснаците сега са най-уязвими за украинска атака.

ОЩЕ: Руската армия се държи тактически като ЧВК Вагнер (ВИДЕО)

Междувременно, руското военно министерство продължава с информационната война – този път със съобщение как "САЩ и съюзниците му" щели да направят провокация в Украйна, като предизвикат инцидент с токсични химикали и обвинят Русия за това. На това обръща внимание в редовния си доклад ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Поредното лъжливо твърдение се базира на факта, че Евроатлантическият координационен център за реакция при бедствия ще достави „средства за индивидуална защита“ заради използването на фосфорни боеприпаси от руснаците. Само че руското военно министерство внушава, че това се прави, понеже на 10 февруари в Краматорск дошъл влак с вагон с химически вещества, който бил разтоварен в местния металургичен завод. Краматорск и Славянск са индустриалното сърце на Украйна и там има силно развита промишленост, като именно натам са насочили поглед руснаците, след като евентуално пробият през Бахмут.

Всичко това се казва на фона на поредното завление от режима на Путин за мирни преговори – този път от говорителя му Дмитрий Песков. Мирните преговори обаче трябвало да започнат при признаване на "новите реалности" - тоест незаконно окупираните от руснаците украински земи: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Появиха се данни и за експлозия в град Ейск, Краснодарски район, при местното летище. Официалното обяснение е, че имало учения на руските военни. Неофициалното - украинска атака с дрон.