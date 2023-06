Мецола се срещна с Мицотакис след преизбирането му в Гърция (СНИМКА)

Те се срещнаха преди Европейски съвет. Обсъдихме необходимостта да запазим курса на нашата подкрепа за Украйна и да намерим път напред по отношение на миграцията. Очаквам с нетърпение да засилим нашето сътрудничество с Гърция", написа Мецола.

Припомняме, че Мицотакис и ръководената от него партия "Нова демокрация" получиха мнозинство в гръцкия парламент на изборите в неделя и съставиха правителство, което преди дни положи клетва. ОЩЕ: Ясен е съставът на новото гръцко правителство

With @kmitsotakis in Brussels, fresh from his re-election as Prime Minister of Greece.



Ahead of #EUCO, we discussed the need to stay the course in our support to Ukraine and to find a way forward for migration. We must deliver.



Ανυπομονώ να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας 🇪🇺🇬🇷 pic.twitter.com/FC4jr7i9dy