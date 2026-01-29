Мирноград е почти изцяло под руски контрол, боевете продължават

Град Мирноград в Донецка област е почти изцяло под контрола на руските окупационни сили. Настъпващите сили са разположили там команден пункт, артилерия и щаб. Това съобщи „Украинская правда“, позовавайки се на неназован офицер, назначен в района. Отбелязва се, че в момента се водят боеве в северната част на града, близо до железопътната гара, както и в северната част на съседното село Светлое.

Още: Предупреждение към Украйна: Загубата на два града в Донбас ще доведе до колапс на целия източен фронт

„В друга част на града вече има артилерия, техника, пилоти – всичко, което можете да си представите. Нещата се натрупват сериозно. Очакваме скоро механизирани атаки от врага. Що се отнася до щаба, те преместват щаба си от Новогродовка в Мирноград. В Мирноград има и команден пункт; видяхме как цивилни и техните вещи бяха ескортирани“, каза източникът пред журналисти. Украински войници държат позиции в северната част на Мирноград. Силите за отбрана се опитват да попречат на окупаторите да напуснат града.

Още: Рубио: Имаме общо споразумение за гаранциите за сигурност за Украйна, но разговорите продължават (ВИДЕО)

Същевременно в доклада се посочва, че отбраната на северната част на Мирноград „е направена практически невъзможна от вражеския контрол над небето – както от самолети, така и от дронове“. Освен това, пътищата за влизане в града отдавна са в „сива зона“. Все още няма заповед Силите за отбрана да напуснат Мирноград, добавя „Украиинская правда“.

Още: Зеленски: Руснаците се готвят за нов удар (ВИДЕО)