Мощна експлозия разтърси Мариупол (ВИДЕО)

Само преди седмица Мариупол отново беше обект на атака. Тогава бе съобщено, че е имало взрив на старото военно летище в града, където са били разквартирувани 150 руски войници. Украински журналист тогава съобщи, че е имало попадения на четири ракети, с които е обстрелян обекта.

It is reported that there were explosions near the airport in the occupied #Mariupol



According to Russian propagandists, four missiles hit the airport area. Russian media reported that there were no casualties. pic.twitter.com/khp0t4ptHe