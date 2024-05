Нападателя на Фицо го грози присъда от доживотен затвор

В съдебната фаза полицията обвини Синтула в предумишлено убийство от отмъщение срещу защитено лице. Обвинението е повдигнато в четвъртък сутринта, 16 май.

Обвиняемият е заплашен с присъда от 25 години до доживотен затвор, съобщи местната медия HNonline.sk.

Robert Fiсo's life is still in danger after several hours of heavy surgery, the Markíza TV channel reported, citing a hospital source. State Secretary Filip Kuffa wrote in the morning that, according to current information, the prime minister's condition is stable. Another… pic.twitter.com/eaeANWgtyN

Министър-председателят на Словакия беше тежко ранен след извършено покушение – стрелба от близко разстояние, по време на среща с поддръжници в град Хандлова. Това се случи след събрание на правителството. Стрелецът се е крил в тълпата. Фицо е бил прострелян в стомаха, гърдите и крака, а после спешно бе откаран в болница с хеликоптер. Операцията му е преминала успешно и той е в съзнание, но състоянието му остава тежко.

Slovakian Prime Minister Robert Fico, who was assassinated, is no longer "in a life-threatening situation", the operation went well - Deputy Prime Minister Tomáš Taraba told the BBC.



According to the country's interior minister, Fico was shot five times. He was wounded in his… pic.twitter.com/gfW6Zy7wyP