Нападение с нож срещу детска градина във Великобритания, ранени са деца

Въоръжен с нож мъж е нападнал детска градина в британския град Саутпорт.

Съобщава се за осем ранени, сред тях и деца, както и за една жертва.

Мъжът е задържан от полицията.

Пострадалите са откарани в три лечебни заведения в града.

Говорител на Бърза помощ е пояснил, че на мястото са изпратени 13 линейки заедно със специализиран екип за реагиране в опасни зони и въздушна линейка.

Новината се допълва.

A horrific knife attack in Southport near Liverpool, UK, left six children stabbed and at least one dead. The suspect has been arrested. pic.twitter.com/4gTrIzM4Ks