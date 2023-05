Оценка: Циркът на Пригожин и Кадиров вреди на руската армия. Повече дронове атакуват Крим (ВИДЕО)

На 6 май Кадиров публикува писмо-молба, с което поиска части на отряда "Ахмат" да бъдат предислоцирани от "други направления" в Бахмут. Това писмо беше лично адресирано до издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на деца руски диктатор Владимир Путин, с което ефективно беше прескочена цялата верига на руското командване. А последвалия "отказ" на Пригожин да се оттегли от Бахмут, защото получил уверение от руското военно министерство, че ЧВК Вагнер ще получат необходимите боеприпаси, подсказва накъде са се развили нещата – руският военен министър Сергей Шойгу и генерал Валерий Герасимов изглежда не са искали да рискуват чеченците да отидат в Бахмут, като напуснат вече определени защитни позиции, най-вероятно в Луганска област, по линията Сватово – Кремена (Билохоривка, на 10 километра южно от Кремена), както и в Запорожка област и така да оголят места по линията за украинска атака.

Всъщност, според украински данни, цитирани от говорителя на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати, няма никаква информация за "глад за муниции" при ЧВК Вагнер – просто в последно време наемниците на Пригожин са били приравнени с останалите руски части по фронта и са получавали определена "дажба" снаряди, но тя е недостатъчна за тактиката им на напредък – месомелачка, с подкрепа на много повече артилерия, коментира Олексий Арестович, бивш съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски. Кадиров пък изглежда опитва да си върне влиянието във вътрешния кръг на Путин – нещо, което той позагуби, защото отдавна чеченците не са някакъв значим фактор в офанзивните руски операции в Украйна. Но и Кадиров, и Пригожин демонстрираха, че по отношение на военните действия в Украйна са "държава в държавата" - тяхната дума за техните части е последна, а не тази на уж главнокомандващия.

Всичко случило се подсказва, че Герасимов среща големи трудности в командването и това със сигурност ще пречи, когато трябва да се изпълняват сложни военни операции и маневри, с участието на много части и при необходимост от бързи реакции на заповеди – когато отделните командири не се подчиняват на уж висшестоящия, няма как една армия да реагира като едно цяло.

(КАРТА) Бахмут и Маринка си остават най-горещите точки на фронта в Украйна, където през изминалото денонощие е имало отбити общо 55 руски пехотни атаки според сутрешната сводка на украинския генщаб. В нея пише за отбити руски пехотни атаки при Хромово и Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) – двете населени места, през които минават логистични пътища за защитата на Бахмут. Два украински телеграм канала - "Фронт" и "Бахмутски демон", съобщават за мощна руска атака към Хромово (2 километра западно от Бахмут), която обаче се е провалила. Атаката е извършена с щурмови отряди от по 10-12 души и с подкрепа на артилерия, която е обстрелвала чак Краматорск, но с помощта на дронове украинските снайперисти са отговорили смъртоносно. "Ще могат да празнуват 9 май пълноценно", подиграва се "Бахмутски демон". Продължават опитите на руснаците да напреднат с по-голям полукръг от Сако и Ванцети – селце в близост до Соледар, но засега неуспешно:

Руското военно министерство обаче твърди, че били овладени още два квартала в северозападната част на Бахмут, без да дава подробности за кои точно позиции говори. Пригожин пък добавя, че наемниците му напреднали "280 метра". А свързваният с финансиране от него популярен руски телеграм канал "Рибар" директно обяви, че сега се водят боеве за последните украински позиции в Бахмут.

401. Western Bakhmut.

High-quality film. UAF troops lay down covering fire for a squad to withdraw from the south end of 93 Levanevsky St (48.594276, 37.971052) to the south end of №95 + Woka restaurant. The guys look well-equipped. Wagner are reportedly on the 2nd + 3rd floors. pic.twitter.com/9UMmYgY8NZ — Dan (@Danspiun) May 7, 2023

В самия град уличните боеве не стихват, като битките сграда за сграда продължават – кадрите са от боеве южно от Медицинския колеж, по улица "Чайковска" (48.588344, 37.974906):

🎥Soldiers and artillery of Ukrainian 93rd Mechanized Brigade fights off Wagner mercenaries in #Bakhmut.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/iohi7C1JHJ — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) May 7, 2023

При Авдеевка руснаците са атакували по-активно само Маринка (27 километра югозападно от Авдеевка), както и Първомайско – на 11 километра югозападно от Авдеевка. Фронтът там определено става все по-статичен, като главните руски усилия си остават насочени към Маринка.

Lots Russian equipment near Avdiivka either broken down or on fire. Footage from the 3rd battalion of the 110th mechanized brigade. pic.twitter.com/nFBEjHF7jf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 7, 2023

Междувременно, руското военно министерство съобщи за масирана украинска атака с дронове в акваторията на Черно море, най-вече Крим. Руснаците твърдят, че свалили 22 дрона. Само преди малко повече над 24 часа те обявиха, че са свалили 10 украински дрона, атакували Крим. Появиха се обаче различни снимки – както на пожар в Евпатория, така и на обезвреден украински дрон с електронно заглушаване:

It is reported that 10 drones attacked Crimea last night. This allegedly is Yevpatoria. The Russian appointed governor reported that all drones were downed. pic.twitter.com/qI6LCQJCuW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 7, 2023

