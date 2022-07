Оценка: Русия няма да успее с основните си цели в Донецка област поне няколко седмици

Според института, руските части намаляват, а не увеличават интензитета на бойни действия и на завземане на нови цели североизточно от магистрала Е40 (Луганск – Славянск – Киев). Има боеве за малки и относително нетолкова важни за офанзивата към Бахмут, Славянск и Краматорск населени места, казват американските специалисти. Като пример, Институтът дава руската офанзива към Северск, която цели да разбие защитната линия Северск – Соледар – Бахмут. От 3 юли до 20 юли руските войници все още не са успели да стигнат до Северск, посочват американците. В противовес на това силите на ЛНР се хвалят, че украинците "почти" са им отстъпили Северск и че проруските лугански милиции имат по-добри позиции, но преди дни имаше съобщение как градът е под руски контрол и това скоро стана ясно, че не е вярно. Няма и директни атаки срещу Бахмут извън определени далекобойни обстрели. Усилията да се върви към Славянск засега също са неуспешни, макар интензитетът на руския артилерийски обстрел директно срещу града да се засилва.

Към момента руските части изпитват затруднения да напреднат по терен, който е сравнително равен и открит, а ги чака далеч по-удобен за защита от украинците терен при Е40. Затова и в предстоящите няколко седмици очакването на института е сегашната руска офанзива да стигне най-високата си точка някъде по протежението на Е40.

Институтът коментира и думите на Лавров, че Русия се цели отвъд Донбас – в задържане на Херсон и превземане на Запорожката област, като ги определи като "нерелевантни" предвид бавното движение на руските части след превземането на Лисичанск и предвид украинските действия в Херсонска област, където е под въпрос дали Кремъл ще осигури необходимите свежи нови попълнения за тамошните руски части, за да могат те да удържат. Няма данни и да има един командир на руските сили в Южна Украйна.

Интересен факт е, че има отразяване на думи на руския президент Владимир Путин, че "ще минат години", докато се възстанови редът в непризнатите от никого извън Русия, КНДР и Сирия Донецка и Луганска народни републики.

Vladimir #Putin: "#Russia will help the #Luhansk and #Donetsk People's Republics, but it will take years to put everything in order there". pic.twitter.com/u4uPoiokXW