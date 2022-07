Развръзката на войната в Украйна: Целите на Русия и Украйна за победа

В дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната коментира, че Путин може да изчака и да проследи доколко гледните точки в Телеграм за по-мащабна война в Украйна набират скорост, за да се реши да действа. Но говорителят на Пентагона Джон Кърби вече говори публично, че Кремъл иска да присъедини Луганска, Донецка, Херсонска и Запорожка област до края на есента на 2022 година – по модела на Крим. Кърби потвърди информация, данни и анализи, че Русия налага насилствено административни промени, въвежда рублата и принуждава украинците в окупираните територии да вземат руски документи – действия, които са подготовка за анексиране. А ако бъде обявено анексиране, то Путин може да използва коза с ядреното оръжие, за да задържи бъдеща украинска контраофанзива.

За момента най-вероятна е украинска контраофанзива в Херсон. Именно там вече се вижда, че украинската армия извършва действия, които предполагат контраатака и освобождаване на областта от руските окупатори. Украинският президент Володимир Зеленски вече поиска от военното командване да състави план за освобождаване на Херсон и да го изпълни. Как да стане – в пространен анализ Kyiv Independent коментира темата, като основното заключение е, че Украйна трябва да постави Херсон под обсада и да принуди руснаците там да се предадат, но и да издържи на руски атаки такава блокада да бъде разбита.

Трябва да спечелим войната преди настъпването на зимата, предупреди началникът на политическия кабинет на Зеленски Андрий Ермак. "За нас е много важно да не навлизаме във война през зимата. След зимата, когато руснаците ще имат повече време да се закрепят, със сигурност ще бъде по-трудно. За нас е много важно да не им даваме тази възможност", заяви Ермак пред украинския седмичник "Ново време". Съветникът поиска повече помощ и то в оръжия от Запада. Очаква се подписаният през май ленд-лийз от Джо Байдън на практика да почне да действа с пълна сила от следващия месец. Очаква се още тази седмица САЩ да обявят нов пакет с доставка на ракетни системи за залпов огън HIMARS – Кърби потвърди, че ще има такива, без да уточнява брой, след като миналата седмица в Украйна бяха доставени още 4 такива системи. На дискусия в Атлантическия съвет, украинският министър на отбраната Олексий Резников обясни, че с 50 системи HIMARS Украйна ще спре руската офанзива, а със 100 ще може да направи успешна контраатака. Резников обяви и, че при битките в Северодонецк и Лисичанск украинската армия е убила около 11 000 руски военни. Само че The Wall Street Journal излезе със статия, че Украйна изпитва сериозни трудности да докара на фронта идващите западни оръжия и боеприпаси. Описанието, дадено от американската медия, е, че това се превръща в "логистичен кошмар" - заради различните видове оръжия и различния вид, в който биват доставяни.

Отделно, Die Welt съобщава, че германското правителство свива военната помощ за Украйна. Най-значимите доставки са 7 самоходни гаубици PzH 2000 – всичко друго обхваща по-незначителни доставки, като леко оръжие и помощно оборудване. Но от Франция обявиха доставка на 6 гаубици Caesar, с което общо дадените от Франция такива гаубици на Украйна ще станат 18.

Военните действия в Украйна

В сутрешния си доклад във Фейсбук Генералният щаб на украинската армия не съобщава за някаква значима промяна, но от тона си личи, че явно руският натиск минимум като артилерийски обстрел се засилва що се отнася до Бахмут, Славянск и Краматорск. Изрично като точки на обстрел в последните часове са отбелязани Краматорск и Северск, но украинците още не съобщават да са изгубили контрола върху Северск. От казаното от руското военно министерство обаче вече категорично може да се съди, че Северск е голямата цел за момента и там се концентрира пехота, която под прикритието на артилерийски огън опитва да напредне и да превземе града. Руснаците са и на около 5 километра източно от Бахмут.

Има съобщение от украинския щаб за нанесени значителни загуби при Спирно, Хрихоривка и Ивано-Дариивка.

В Харковска област има известно затишие, а в Херсонска област руснаците продължават да се окопават. Там Нова Каховка си остава основна цел на украинските удари с HIMARS, защото именно в Нова Каховка има доста складирани руски оръжия и боеприпаси – вече с няколко удара украинците унищожиха доста руски оръжейни складове. От тази нощ украинското командване „Юг” съобщи за още един поразен руски оръжеен склад, свален е самолет Су-35 точно при Нова Каховка и 41 убити руски войници при удара. Имало е и обстрел на Одеса с руски ракети, поразен е склад, но без жертви. А украинският президент Володимир Зеленски обобщи, че именно при обстрел със 7 крилати ракети "Калибър" в Одеска област са улучени постройки в украинско село, включително ферма, лицей и културен център. Ранени са шестима души, сред които 5-месечно бебе. "Дори рибите и рапаните имат повече достойноство от руските офицери", заяви емоционално украинският президент.

На този фон, областният управител на Запорожието Олександър Старух заяви, че 400 украинци, главно работещи в най-голямата АЕЦ в Европа – Запорожката, са отвлечени от руснаците.

