"Огънят беше адски": Руснаците с контраатаки в Донецка и Запорожка област (ВИДЕО)

Руската армия е опитала да контраатакува в две направления на фронта – в Донецка и Запорожка област, но украинските сили, изглежда, са издържали на тежките сражения.

(КАРТА) Командирът на ескадрона на трета щурмова рота от 24-и отделен щурмови батальон "Айдар", който е с позивна Осман, докладва, че руснаците са опитали настъпление по оста Кремена – Торске в Донецка област. "В посока Торске ситуацията е трудна. С помощта на танкове, артилерия, авиация, високоточни ракети и пехота руснаците минаха през старата демаркационна линия. Със загуби нашите сили успяха да отблъснат атаките на противника и да не го допуснат да премине по-далеч, но огънят беше адски", съобщава той.

An audioclip of the shelling and ongoing fights in the Tors'ke area at this moment. pic.twitter.com/yX6sil9HOM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2023

Боевете продължават в гората край Кремена (оградената зона с прекъсната линия на картата). Руският "Телеграм" канал "Рибар" пише, че по посока на Старобилск руските войски продължават да разширяват зоната си на контрол в горския район край Кремена. Според информацията украинците са предприели контраатаки, но всички били успешно отблъснати.

Добавя се, че на север от Авдеевка продължават позиционните боеве със средна интензивност - край Краснохоровка. Там имало "значителни загуби" за украинските сили, твърди "Рибар". В същото време руските войски се опитали да щурмуват източните райони на Авдеевка. "Настъпателните части се врязват в отбраната на противника и откриват огневите позиции на ВСУ, които в момента са подложени на артилерийски удари", пише тази сутрин каналът.

"Телеграм" каналът War Gonzo, поддържан от руския пропагандист Семьон Пегов, пише, че на Донецкия фронт Въоръжените сили на Руската федерация след обстрел се опитали да напреднат край Новомихайловка и югозападните подстъпи към Авдеевка, но безуспешно. Подложени на обстрел били няколко позиции на украинците - Победа, Маринка, Георгиевка, Первомайски и др.

(КАРТА) В направлението Орехов – Токмак в Запорожка област руските сили са атакували горския район, намиращ се западно от село Пятихатко – наскоро освободено от украинската армия. Първата атака е била отблъсната, предава един от най-достоверните източници в Twitter – NOELREPORTS.

В аудиосъобщението си, в което снощи атакува руското военно министерство, Евгений Пригожин съобщи, че украинците са постигнали значителен териториален напредък северно от Работно. Това обаче все още не е потвърдено.

Информацията на „Рибар“ гласи, че руските сили са водели боеве цял ден, за да си възвърнат позициите в Пятихатко. До края на предходния ден Въоръжените сили на Украйна вече са контролирали само малка зона в северната част на селото, твърди „Телеграм“ каналът. War Gonzo пише само, че руските сили са атакували Пятихатко и още няколко селища, но не се споменава с какъв резултат. Генералният щаб на украинската армия твърди, че нападението в Пятихатко е било неуспешно за руснаците.

Пегов добавя, че руските сили не са успели да постигнат нищо в контраатаката си по оста Орехово-Васильовка – край Бахмут. А в направлението в Луганска област украинските сили са опитали да напреднат към Шиполовка от страната на Белогоровка, но без успех. Водят се ожесточени сражения в района на Ямполевка.

Украински източници съобщават, че през нощта е била ударена руска база, разположена в Азовско - до Бердянск. Тя е била разположена в бившата почивна база "Троянда" на брега на Азовско море.

Overnight, a Russian base set up in Azovske next to Berdyansk was hit. The base was located in a former recreational center “Troyanda” on the coastline. pic.twitter.com/TX14PqEv1w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2023

Генералният щаб на украинската армия съобщава, че Русия продължава да съсредоточава основните си усилия по направленията Лиман, Бахмут, Авдеевка и Маринка. В Лиманското направление руските войски са провели неуспешни офанзиви край Диброва в Луганска област и Серебрянка в Донецка област. По направление Бахмут те са провели неуспешни настъпателни операции в района на Орехово-Васильовка, Ивановско и Била гора в Донецка област.

Тази сутрин Генералният щаб съобщава, че силите за отбрана на Украйна продължават да провеждат настъпателна операция в три направления - Мелитопол, Бердянск и Лиман. Имало е "частичен успех".

В интервю за BBC вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че контраофанзивата върви с по-бавни темпове от очакваното. Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) по-бавният от очакваното темп на украинските контранастъпателни операции не е емблематичен за по-широкия офанзивен потенциал на армията. Украинските сили вероятно успешно създават условия за бъдещо основно усилие въпреки първоначалните неуспехи, смятат анализаторите.

Междувременно стана ясно, че при експлозията в жилищна сграда в Киев има и втора жертва. Четирима души са ранени.

Early in the morning in #Kyiv there was a gas explosion in a multi-storey building.



According to preliminary data, 2 people died. 18 people were rescued. About a dozen apartments were destroyed or damaged. pic.twitter.com/XbDnuYvuzr — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2023

