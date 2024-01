Орбан ме увери, че Унгария ще пусне Швеция в НАТО: Йенс Столтенберг с окуражителен сигнал

Още: Западните Балкани са от стратегическо значение за НАТО: Йенс Столтенберг

Генералният секретар на НАТО каза и, че унгарският премиер Виктор Орбан го е уверил в подкрепата си за влизането на Швеция в НАТО.

"Говорих с премиера Орбан по-рано тази седмица, той много ясно изрази, че подкрепя присъединяването на Швеция към НАТО. И стана ясно, че парламентът (на Унгария) ще се заеме с това веднага щом се събере (за следващата си сесия). Посланието е, че парламентът ще подкрепи ратифицирането на шведското членство. Съобщението, което получих от Будапеща, е, че парламентът ще се събере в края на февруари, така че трябва да изчакаме това. Но аз съм абсолютно уверен и разчитам на Унгария", каза Столтенберг.

Припомняме, че Турция ратифицира влизането на Швеция в НАТО и сега само липсата на съгласие от Унгария спира процеса. Финландия вече влезе в Алианса: Премиерът на Швеция приветства решението на Турция за НАТО

Генералният секретар на НАТО не пропусна да призове страните-членки на Алианса да подкрепят Украйна "още повече, в този критичен момент":

