Орбан: Украйна вече мина границата. Украйна с отговор за унгарските "глупости"

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че "украинското ръководство е преминало границата", като подчерта, че Унгария не е търсила конфликт, но е била мишена на атаки в продължение на дни. В публикация в социалната мрежа Фейсбук Орбан заяви, че нито президентът, нито външният министър на Украйна, нито заплахите от екстремистки военни групи ще възпрат унгарското правителство да защитава интересите на унгарския народ. Унгария няма да изпраща финансови средства на Украйна, заяви той, добавяйки, че вместо това тези пари ще отидат "на по-добро място при унгарските семейства, отколкото в банята на някой украински олигарх".

Унгария няма да допусне забрана на вноса на руски петрол и газ, тъй като без тях няма да е възможно да се поддържат ниски разходи за комунални услуги и достъпни цени на енергията за унгарските домакинства, добавя Орбан.

"Нито ще позволим Украйна да бъде приета в Европейския съюз след две години в нарушение на правото на ЕС, защото това би означавало да внесем и войната", заяви той. По думите на Орбан, докато Унгария има "патриотично правителство", подобни решения няма да се вземат в Брюксел.

"В Украйна също знаят това. Затова искат ново, приятелски настроено към Украйна правителство в Будапеща и затова ни заплашват на всяка крачка", добавя премиерът.

Украйна: Няма да отговаряме на всяка унгарска глупост

Междувременно украинският външен министър Андрий Сибиха заяви в интервю за "Европейска правда", че Украйна няма да отговаря на всяка унгарска глупост и че Орбан е вреден за унгарците. Освен това - че когато има нужда, Украйна ще отговаря пропорционално.

