От Киев за 3 дни до 3 години: Шойгу обяви планове до 2025 г. (ВИДЕО)

Речта на Шойгу бе излъчена от контролираната от Кремъл агенция ТАСС в канала й в Telegram и препубликувана в голям брой други канали.

„САЩ и техните съюзници продължават да въоръжават армията на Украйна, а режимът в Киев хвърля необучени войници в безсмислени атаки, на клане. Такива цинични действия на Запада и техните слуги в Киев само тласкат Украйна към самоунищожение", заяви Шойгу.

След което добави: "В тези условия ние продължаваме да повишаваме бойната мощ на въоръжените сили, включително чрез доставка на съвременно оръжие и подобряване на подготовката на войските, като вземаме предвид опита от специалната военна операция. Последователното изпълнение на мероприятията от Плана за действие до 2025 г. ще ни позволи да постигнем целите си.“

Шойгу не уточни за какви цели става въпрос.

Но руски и украински журналисти масово тълкуват думите му като твърдение, че войната в Украйна според руските планове ще продължи и през 2025 година. Такова заключение, например, правят от руския телеграм канал SOTA.

The "special military operation" in Ukraine will last at least until 2025 - Shoigu.



"Consistent implementation of measures and activity plans until 2025 will allow us to achieve the goals we set."



What kind of goals did they set? Russian army will completely fall apart? There… pic.twitter.com/pvFQP12VZl