Папата търси застъпници за нуждите на целия свят

След като американският президент Доналд Тръмп покани и папата в Съвета за мир, понтификатът създаде Световна мрежа за молитва, която обединява разнообразни култури, езици и харизми в обща мисия, става ясно от официален пост на главата на Римокатолическата църква Лъв XIV в платформата Х. "Особено каня младите хора да вземат участие, за да формират следващото поколение от застъпници за нуждите на целия свята", призовава още папата.
I encourage you to join my World Prayer Network, which unites diverse cultures, languages, and charisms in the common mission. I especially invite young people to take part, so that they may form the next generation of intercessors for the needs of the whole world.…— Pope Leo XIV (@Pontifex) January 30, 2026
Поканата за Съвета за мир
Покана да се присъедини към Съвета за мир за Газа на американския президент Доналд Тръмп е получил и папа Лъв XIV. Това предаде "Ройтерс", като се позова на ватиканския държавен секретар кардинал Пиетро Паролин.
Главата на Римокатолическата църква обмисля поканата, каза Паролин. Той е първият американски папа и критик на някои от политиките на Тръмп. "Папата е получил покана и обмисляме какво да направим. Смятам, че ще е необходимо малко време, преди да дадем отговор", коментира той пред журналисти. ОЩЕ: Тръмп покани и папата в Съвета за мир