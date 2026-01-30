Войната в Украйна:

Папата търси застъпници за нуждите на целия свят

След като американският президент Доналд Тръмп покани и папата в Съвета за мир, понтификатът създаде Световна мрежа за молитва, която обединява разнообразни култури, езици и харизми в обща мисия, става ясно от официален пост на главата на Римокатолическата църква Лъв XIV в платформата Х. "Особено каня младите хора да вземат участие, за да формират следващото поколение от застъпници за нуждите на целия свята", призовава още папата. 

Поканата за Съвета за мир

Покана да се присъедини към Съвета за мир за Газа на американския президент Доналд Тръмп е получил и папа Лъв XIV. Това предаде "Ройтерс", като се позова на ватиканския държавен секретар кардинал Пиетро Паролин.

Главата на Римокатолическата църква обмисля поканата, каза Паролин. Той е първият американски папа и критик на някои от политиките на Тръмп. "Папата е получил покана и обмисляме какво да направим. Смятам, че ще е необходимо малко време, преди да дадем отговор", коментира той пред журналисти. ОЩЕ: Тръмп покани и папата в Съвета за мир

Деница Китанова
