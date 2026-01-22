Спорт:

Тръмп покани и папата в Съвета за мир

22 януари 2026, 08:34 часа
Покана да се присъедини към Съвета за мир за Газа на американския президент Доналд Тръмп е получил и папа Лъв XIV. Това предаде "Ройтерс", като се позова на ватиканския държавен секретар кардинал Пиетро Паролин.

Главата на Римокатолическата църква обмисля поканата, каза Паролин. Той е първият американски папа и критик на някои от политиките на Тръмп.

"Папата е получил покана и обмисляме какво да направим. Смятам, че ще е необходимо малко време, преди да дадем отговор", коментира той пред журналисти.

Още: Ето кои държави ще се присъединят към предложения от Тръмп Съвет за мир

Съветът разширява обхвата си

Замислен с първоначалната цел да сложи край на конфликта в Ивицата Газа, Съветът започна да разширява обхвата си. Самият Тръмп заяви, че органът ще има много по-широка сфера на дейност и ще решава конфликти в световен мащаб.

Източник: Getty Images

Папата е ривърженик на силния, но спокоен дипломатичен стил, който демонстрира откакто стъпи в длъжност през май миналата година. Той многократно е осъждал условията, в които живеят палестинците в Газа, включително в силна и емоционална проповед на Бъдни вечер.

Лъв XIV, лидер на 1,4 милиарда католици по света, рядко се присъединява към международни съвети. Ватиканът разполага с обширна дипломатическа служба и е постоянен наблюдател в ООН, като често участва в дебати, предаде БТА.

Още: Тръмп: Путин прие поканата ми да участва в Съвета за мир

Съветът за мир вече има членове. Държави като Израел, Саудитска Арабия, Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Катар вече приеха поканата за присъединяване, обявиха външните министри на страните в съвместно изявление.

Въпреки това редица други държави посрещнаха инициативата с предпазливост, като дипломати предупредиха, че това може да навреди на работата на Организацията на обединените нации. Има и такива, които директно отхвърлиха поканата на Тръмп.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Доналд Тръмп папа Лъв XIV Съвет за мир
