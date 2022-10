Пералня вместо постамент: В Чехия преобразиха паметник на Червената армия (СНИМКА)

Освен това паметникът в градския парк в град Литомержице е бил залят и с червена боя.

От градската управа са обещали да премахнат боята от паметника и да добавят плочка, на която да разяснят някои исторически подробности за руската армия. Чешкото издание Novinky.cz пише, че в последните месеци са зачестили инцидентите на разрушаване на паметници на Червената армия в страната.

Припомняме, че през август в Латвия паметник на съветските партизани изчезна безследно като на неговото място е останал само пиедесталът.

