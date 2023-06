Пригожин: Наредиха атака срещу колоната ни, в която има и цивилни, пилотите отказаха да стрелят

"Началникът на Генералния щаб току-що даде заповед да се вдигнат самолетите и да се открие огън по колоните, които се движат между цивилни автомобили и камиони", каза Пригожин. "Не го интересува кого ще убие. Те убиват своите цивилни от година и половина, вместо да се бият с врага", казва още той в аудиозапис, разпространен в социалните мрежи. . Пригожин похвали руските пилоти, че са отказали да изпълнят тези "престъпни заповеди".

Prigozhin:



"The Chief of the Russian General Staff Valery Gerasimov gave the order to attack Wagner columns by aircraft only the pilots refused to carry out his order." pic.twitter.com/iGIk0vMzad