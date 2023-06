Пригожин се оплака: Пияни руски военни откриха огън по ЧВК "Вагнер" при Бахмут

Случаят датира от 17 май тази година като рапортът на Пригожин за ицидента се разпространява от днес в социалните мрежи.

В доклада се казва, че хората му са открили мини, заложени от редовната руска армия в тила на позициите, заети от "Вагнер".

"Докладвам, че на 17.05.2023 г. получихме информация от наши служители, че в района на населените места Опитное и Озаряновка са забелязани групи на Министерството на отбраната, които минират пътищата в тиловата зона на подразделенията на ЧВК „Вагнер“, пише Готвача на Путин.

По думите му група сапьори на "Вагнер" е започнала да разчиства пътя от мините, когато руските войски са открили огън по тях в района на Семигорие. Била е унищожена тяхна техника, но сред хората му няма пострадали.

Пригожин подчертава, че подполковникът, командвал руските войници, е бил пиян.

