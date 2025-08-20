Пускат директен влак Киев - Букурещ

Пряката железопътна връзка между украинската столица Киев и румънската Букурещ ще бъде открита скоро, заяви румънският посланик в Украйна Александру Виктор Микула пред Укринформ. „Направихме технически тест от 7 до 9 август и сега чакаме да видим (…) какво казват техническите специалисти, защото говорим за четири вагона, които ще тръгват от Киев и ще достигат до Букурещ през (молдовската столица) Кишинев“, каза румънският посланик.

Той заяви, че връзката ще има и символично значение. „Това е дълго пътуване, но е пряка връзка между нашите столици, която ще допринесе за другите мостове, които строим – културни, икономически и хуманитарни“, подчерта Микула.

За предстоящото откриване на редовната линия и за тестовите курсове съобщи този месец и румънският външен министър Оана Цою.

Нов граничен пункт

Пред Укринформ румънският посланик обяви още, че през тази година ще бъде открит и нов граничен контролно-пропускателен пункт между румънското селище Сигету Мармацией и украинското Била Церква. „Това ще бъде голям проект заради капацитета, който ще има този пункт“, посочи Микула.

В момента Румъния и Украйна обсъждат два изцяло нови гранични пункта и разширяване на пункта Порубне – Сирет.

„Ние ще разширим лентите за (преминаване на) товарни автомобили. Мисля, че украинската страна ще бъде готова до края на тази година да премине от две на шест ленти в посока за камиони. А смятат, че ние ще бъдем готови най-късно през април догодина“, каза посланикът.

Той се спря и на тристранни проекти, които се осъществяват от Украйна, Молдова и Румъния.