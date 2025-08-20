Войната в Украйна:

Пускат директен влак Киев - Букурещ

20 август 2025, 13:35 часа 308 прочитания 0 коментара
Пускат директен влак Киев - Букурещ

Пряката железопътна връзка между украинската столица Киев и румънската Букурещ ще бъде открита скоро, заяви румънският посланик в Украйна Александру Виктор Микула пред Укринформ. „Направихме технически тест от 7 до 9 август и сега чакаме да видим (…) какво казват техническите специалисти, защото говорим за четири вагона, които ще тръгват от Киев и ще достигат до Букурещ през (молдовската столица) Кишинев“, каза румънският посланик.

Той заяви, че връзката ще има и символично значение. „Това е дълго пътуване, но е пряка връзка между нашите столици, която ще допринесе за другите мостове, които строим – културни, икономически и хуманитарни“, подчерта Микула.

За предстоящото откриване на редовната линия и за тестовите курсове съобщи този месец и румънският външен министър Оана Цою.

Нов граничен пункт

Пред Укринформ румънският посланик обяви още, че през тази година ще бъде открит и нов граничен контролно-пропускателен пункт между румънското селище Сигету Мармацией и украинското Била Церква. „Това ще бъде голям проект заради капацитета, който ще има този пункт“, посочи Микула.

В момента Румъния и Украйна обсъждат два изцяло нови гранични пункта и разширяване на пункта Порубне – Сирет.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Ние ще разширим лентите за (преминаване на) товарни автомобили. Мисля, че украинската страна ще бъде готова до края на тази година да премине от две на шест ленти в посока за камиони. А смятат, че ние ще бъдем готови най-късно през април догодина“, каза посланикът.

Той се спря и на тристранни проекти, които се осъществяват от Украйна, Молдова и Румъния.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
влак Киев Букурещ информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес