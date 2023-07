Путин пак изумява: Русия с 10 пъти по-малко загуби, украинците се провалили в Запорожието (ВИДЕО)

"Това, което се случи през изминалото денонощие, е ярък пример за масовия героизъм на нашите войници и офицери", каза още Путин. Какво точно е имал предвид, при положение че украинците осъществиха пробиви в Запорожието, не е ясно.

Вече има и руско признание, че Старомайорско (Запорожка област) е в украински ръце.

