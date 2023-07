Украински разстрел на руски десантчици при Бахмут. При Работино руснаците се хвалят с успех (ВИДЕО)

От няколко дни насам на южния фланг при Бахмут е много горещо, като най-жестоки са боевете в Клещеевка. Там потвърдено украинската армия успя да влезе в населеното място, което се намира на 6-7 километра южно от самия Бахмут. Във вечерната сводка на украинския генщаб е посочено, че руснаците са прибегнали до авиация в опита си да удържат позициите в Клещеевка, а политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке твърди, че около една трета от населеното място вече е под украински контрол. Появяват се нови и нови видеа от боевете, като поредното е много впечатляващо – то показва как руска бронирана машина докарва подкрепления от елитни десантчици на ВВС. Само че те са посрещнати от украинските части по впечатляващ начин:

Същевременно, според различни руски източници – назначеният от руснаците зам.-управител на окупираната Запорожка област Владимир Рогов, руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) и популярният руски телеграм канал "Рибар", при Работино (12 километра южно от Орехов) е имало голяма украинска атака, с помощта на бронирана техника.

Че става нещо почна да си проличава сутринта: Мащабна украинска атака в Запорожието: Руски телеграм канали алармират за пробиви (ВИДЕО)*. В ранния следобед руските източници масово обявиха, че атаката е спряна – "Рибар" говори за 25 унищожени украински единици бронирана техника, Рогов завишава още повече бройката: 22 танка, 10 БТР-а, отделно бронирани машини и убити 100 украински военни. Като доказателство той прилага видео в Телеграм профила си – само че Юлиян Рьопке посочва, че кадрите не са засенти при Работино, а при Новоданиловка, на 5 километра северно от Работино и показват атака със системи за залпов огън срещу украинска колона от бронирани машини. "Преборих 4-5 подпалени бронирани машини", посочва Рьопке.

This Russian video, allegedly showing "the defeat of a Ukrainian column this morning north of Robotyne" actually shows an artillery/MLRS attack on a Ukrainian column just after leaving #Novodanylivka, 5 km to the north. I count 4 to 5 armored vehicles, among them 1 mbt, on fire. pic.twitter.com/Sv0uIrPfRh