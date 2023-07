Време е да бягаме: Руснаците отстъпват и падат в плен в Запорожието (ВИДЕО)

Става въпрос за т.нар. участък на фронта "Времевски", който е първото голямо препятствия за напредъка на украинската армия по направлението от Велика Новоселка към Бердянск - на долната карта е показано как преди над месец и половина почна украинската контраофанзива в района, като тогава Старомайорско още беше под контрола на руснаците. По онова време руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) предупреди - ако падне и Старомлиновка, "ситуацията може да стане критична и много по-опасна, отколкото мнозина смятат сега":

Вече има и видеокадри какво се случва с руснаците в Старомайорско. Две кратки видеа показват напредъка на украинските войници, като руските им противници или бягат, или се предават:

More reportedly from Staromaiors'ke. Ukrainian units of the 3th SSO regiment capture Russian units of the 247th Guards Air Assault Regiment. Headquarter documentation was found as well as a list of killed Russians on the phone of one of the captured soldiers. pic.twitter.com/Z68rQ1CzVn