Сигнал: Руски идиотизъм - трупат оръжие и боеприпаси на едно място (ВИДЕО)

На дневен ред е примерът с Крим и какво се случва, ако се спазват изискванията на инспекторите, след като над денонощие при Джанкой имаше вторични взривове от ударен от украинците голям оръжеен склад, където вероятно е имало и ракети "Оникс", използвани активно при последните засега четири големи руски обстрела на Одеса: Ракети Storm Shadow са поразили военния склад в Крим, призна руски източник (ВИДЕО)

Ситуацията на фронта в Украйна

Руснаците имат 8 пъти повече жертви от украинците на бойното поле при Бахмут, както и над 5 пъти в направленията към Бердянск и Мелитопол в Запорожието. Това обяви украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр в профила си в Телеграм.

(КАРТА) Вчерашният 25-ти юли беше белязан от сериозни украински успехи при Бахмут. Какви бяха те, припомнете си:

Новините от южния фланг на Бахмут предизвикват объркване при руските пропагандисти. Достатъчно е да се види как каналите "Русич" и WarGonzo (на Семьон Пегов) си противоречаха какво става в Клещеевка, като последваха подигравки към Пегов, че действително има отказали да напуснат населеното място руски войници – мъртвите:

This is one hell of an arc: Rusch saying mobiks left Klischiivka, while WarGonzo saying they "do not agree to leave" (literal translation).



Rusich: "According to our information, we left Kleshcheevka today. The mobilised personnel (naturally poorly motivated to fight, tired of… pic.twitter.com/YomA1bKfKi — Dmitri (@wartranslated) July 25, 2023

(КАРТА) При Сватово, Луганска област, обаче е ясно, че руснаците изграждат предимство – и според руски, и според украински данни е превзето село Сергеевка, като голямата руска цел е да бъде открит пътят към Боровая, където е основният украински логистичен хъб за украинските части в Луганска област. Семьон Пегов вече мечтае как се очертава превземане на Копанки и овладяване на всички стратегически височини, което да позволи атака към Боровая. Това обаче все още не е близка перспектива, като дори за Сергеевка още няма визуално потвърждение на руския успех.

В Запорожието, говорителят на Таврийското направление на украинската армия майор Валери Шершен обяви 750 метра напредък при Старомайорско, в т.нар. участък на фронта "Времевски", който включва линиите със село Урожайно (9 километра южно от Велика Новоселка) и Приютно (16 километра югозападно от Велика Новоселка). Това е направлението от Велика Новоселка към Бердянск. Руското военно министерство обаче съобщи за четири спрени украински атаки при Старомайорско.

The 47th Separate Artillery Brigade targets Russian forces inside their base in Verbove, occupied Zaporizhzia region. pic.twitter.com/m8H2OGHd39 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2023

Assault on Russian positions in the Robotyne area on M2A2 Bradley and Oshkosh M-ATV by Ukrainian soldiers of the 47th brigade pic.twitter.com/qGtJDx2SBl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2023

Има данни от руски военни блогъри, че при направлението Орехов – Токмак – Мелитопол украинците са заели нови позиции при Лобково (26 километра югозападно от Орехов). Но руските телеграм канали говорят за подновен мощен украински натиск при Работино (12 километра южно от Орехов).

Russian channels report that since this morning, Ukrainian forces have resumed large(r) scale attacks towards Robotyne. Heavy equipment and lots of artillery are reported. pic.twitter.com/vQ08EdgsJO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 26, 2023

Същевременно, поредният канал в Телеграм на руския олигарх Евгений Пригожин обяви, че до 1 август всички бойци на ЧВК Вагнер, които все още са останали в Луганска област, ще се изтеглят оттам. Това е логично предвид предаването на тежкото въоръжение на "вагнеровците" на руското министерство на отбраната. По план то трябваше да завърши на 27 юни. Именно заради това намиращите се в Беларус наемници на Пригожин не може да са сериозна опасност за натовските държави – те нямат тежко въоръжение.

A Russian BTR-80 and infantry along with it were destroyed as a result of Ukrainian artillery. pic.twitter.com/PHd8H542WJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2023

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) продължава да анализира доколко издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на деца руски диктатор Владимир Путин се притеснява от феномена ЧВК Вагнер. Изрично се посочва, че според руската служба на BBC Путин е поискал от Лукашенко да удължи визитата си в Русия, за да синхронизират някои позиции. Съответно, излиза въпросът дали не става въпрос за "вагнеровците". Вътрешен източник твърди, че ЧВК Вагнер е била най-важната тема на срещата между Путин и Лукашенко и че беларуският диктатор поставил темата за повече икономическа помощ за Беларус от страна на Руската федерация.

Залужава внимание и поредни поправки в руското законодателство, с които се дава на отделните руски региони да създават и финансират децентрализирани предприятия тип "доброволчески батальони", въоръжени с леко огнестрелно оръжие. От една страна това се прави, за да се запълни вакуумът, оставен от ЧВК Вагнер, но от друга тази мярка е потенциална опасност в бъдеще – точно затова е и ограничението във въоръжението.

