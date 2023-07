Същинската украинска контраофанзива започна: Анализ на шансовете (ВИДЕО)

От ISW обръщат внимание на може би най-популярното ВИДЕО, което руските канали в Телеграм споделят като нагледно доказателство за атаката при Работино. На това видео се виждат точно 3 бронирани машини, две от които са Bradley и изглеждат изоставени, а геолокализацията сочи, че говорим за разстояние от поне 2,5 километра от сегашната фронтова линия в района. Съответно, американските експерти дават оценка, че украинците са успели да осъществят пробив през много трудни от тактическа гледна точка руски защитни позиции.

На този фон обаче, руското военно министерство говори за 22 унищожени танка, още 10 бронирани машини на пехотата и 100 убити украински военни – това е наративът, който поддържа и официалната руска власт в окупираната част от Запорожка област, но руски телеграм канали дават различни числа, които са по-ниски: Украински разстрел на руски десантчици при Бахмут. При Работино руснаците се хвалят с успех (ВИДЕО). Няма никакви визуални потвърждения за аномалии във фона на градусите (тоест засичане на експлозии) за района от данните на сензорите на НАСА за района, посочва ISW.

Друг акцент – дори руските военни блогъри обръщат внимание, че в атаката участват украински части, които не са част от 47-ма украинска бригада, тоест има ротация. Това предполага повече свежест, докато 58-ма руска армия, която защитава района, отдавна страда именно от липсата на ротация – каза го още бившият ѝ командващ генерал Иван Попов: Руски генерал каза "право куме в очи" какво е на фронта в Украйна и беше отстранен (ВИДЕО). Затова и от ISW считат, че при запазване на това положение на нещата в следващите седмици може да има голям украински пробив южно от Орехов. Освен това, тръстът обръща внимание, че според много западни оценки (например в The New York Times) случилото се при Работино е истинският старт на украинската контраофанзива и че точно в Запорожието е големия шанс, заради случилото се с генерал Иван Попов и трусовете във висшето руско военно командване: Неподчинение и чистка: Руските генерали, които Кремъл счита за заплаха (ВИДЕО). Но в анализа си ISW предупреждава, че определени западни официални източници вдигат излишно градуса на напрежението – украинската армия може да напредне значително, но за по-дълъг период от време, смятат американските експерти.

Украински пробив, но на друго място в Запорожието

Същевременно, руснаците все повече се притесняват за украинския напредък по направлението Велика Новоселка – Берянск, на границата между Запорожка и Донецка област. Става въпрос за т.нар. участък на фронта "Времевски". Там село Старомайорско е на ръба да падне, има видеокадри на явен украински напредък: Време е да бягаме: Руснаците отстъпват и падат в плен в Запорожието (ВИДЕО)

В сутрешния си обзор в Телеграм руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) изрично посочва, че украинската армия се е укрепила в Старомайорско и обстрелва руските позиции в южната част на селото. А друг виден руски пропагандист – Владимир Романов, пише следното: Ако Старомайорско падне, пада и Урожайно. Всички виждат, че врагът опитва да пробие позициите ни по фланговете в Старомайорско, но никой не взема контрамерки. Още преди месец и половина, Семьон Пегов предупреди - ако падне и Старомлиновка (тя е на няколко километра южно от линията на Старомайорско и Урожайно), "ситуацията може да стане критична и много по-опасна, отколкото мнозина смятат сега".

Romanov talks about "very serious risk" of Russians leaving the village of Staromairoske which will lead to the surrender of Urozhaine. He says the Russian command is unable to contain the situation. pic.twitter.com/ghV8NEM5WJ — Dmitri (@wartranslated) July 26, 2023

Неприятности за руснаците и в Бахмут

New video of the 3rd company of the 3rd separate assault brigade.



"The enemy directed artillery along the forest strip, but this did not prevent the fighters from storming the "green house", displacing the occupants and acquiring trophies, including a DShK machine gun." pic.twitter.com/92KIvA9RcW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 26, 2023

Украинските атаки по фланговете на Бахмут продължават, но поне засега руснаците успяват да не допуснат пълен срив. Основните боеве са в Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут), Андреевка (10 километра южно от Бахмут) и Курдюмовка (13-15 километра южно от Бахмут). Според Семьон Пегов, украинците не са успели в опита си да превземат Курдюмовка през изминалите 24 часа, не са успели и да напреднат още от север, при Берховка (5 километра север-северозапад от Бахмут). Но че руснаците страдат много се вижда и от поредно видео, показващо чували с трупове на руски войници, наредени на път до Клещеевка:

In Dubovo-Vasylivka, north of Bakhmut, around 30 black bags with killed Russians lay besides the road.



📍48.652590136886275, 37.925900799565 pic.twitter.com/XSq93KWSVS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 26, 2023

Един от пишещите в Телеграм руски офицери с прякор Прогресор обаче вещае мрачно бъдеще за руските сили при Бахмут. Основният му извод – няма достатъчно добра организация на защитните позиции, има голяма загуба на боен капацитет на руските части при града. Няма и ротация – вместо да се действа умно и с разполагане на достатъчно войници на ключови места, се насища теренът с много хора, а украинците имат превъзходство в разузнаването с дронове и благодарение на това удрят ефективно с артилерия, като нанасят сериозни загуби, гласи друга част от анализа на руския офицер. Има дори части без тежко въоръжение, те не могат да отговорят на украинския артилерийски огън, възмущава се той.

There's another interesting account from a Russian officer, sorry long post again, but he tells what led to Ukrainian success in Klischiivka, including Russia bringing up unprepared troops from various units into an area, describing them as disorganised. He also mentions… pic.twitter.com/tg6W68ZvPw — Dmitri (@wartranslated) July 26, 2023

При Сватово, руското военно министерство продължава да се хвали с напредък – до Сергеевка (12 километра югозападно от Сватово). Само че говорителят на украинското командване „Изток“ полковник Серхий Черевати коментира, че украинската армия е преместила защитната линия и очаква руския натиск.

