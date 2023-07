Руски командир призна ключова руска загуба в Запорожието (КАРТА)

Става въпрос за едно от ключовите селища в т.нар. участък на фронта в Украйна "Времевски", по направлението от Велика Новоселка към Бердянск.

"Възползвайки се от предимството на обхвата (бел. ред. - на артилерията) и без практически да му бъде отговаряно, врагът методично удряше Старомайорско в продължение на няколко дни, изваждайки и избивайки нашите войници от укритията им и превръщайки тези укрития в купчина развалини. Доволен от резултата, той премина в настъпление, като се придържаше към покрайнините и постепенно ни притискаше, като в същото време създаваше флангова заплаха за позициите на Урожайно.

(...) Загубата на (това) селище след упорита и без съмнение героична защита е удар за нашата военна гордост. Не за да подслаждам хапчето, но само от рационални съображения ще кажа: сега в руините врагът ще бъде много силен".

Допълнително, Ходаковски се оплаква, че има "критично ниво на умора" в руските части и че няма почти никакви награди за постиженията им на фронта (текстът в оригинал).

