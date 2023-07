Мащабна украинска атака в Запорожието: Руски телеграм канали алармират за пробиви (ВИДЕО)

Става въпрос за атака при Работино - населено място, намиращо се на 12 километра южно от Орехов.

Обзорът на руския телеграм канал "Рибар" е най-подробен. Според него, в атаката, която идва от североизток, участват над 80 бронирани машини, включително танкове, бронирани машини на пехотата, БТР-и. Атаката е довела до пробиви на три места в руската защитна линия, гласи информацията. Веднага следва уточнение, че текат ожесточени боеве и че имало данни от руските части там за "поне 20 единици унищожена техника".

Assault on Russian positions in the Robotyne area on M2A2 Bradley and Oshkosh M-ATV by Ukrainian soldiers of the 47th brigade pic.twitter.com/qGtJDx2SBl

"Рибар" обаче казва и, че друга украинска щурмова група е напреднала от Новоданиловка - 8 БТР-а и танкове, което представлява втора вълна на атака, явно с мисъл за ротация.

Rybar: "As a result of the attack on more than 80 armored vehicles, including tanks, infantry fighting vehicles, armored personnel carriers and armored combat vehicles, the enemy managed to penetrate in three areas. Now fierce battles are going on in this area."



Let's see... 🧐 pic.twitter.com/hsdVJsQuAo