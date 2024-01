Путин внимава: Огромно число милиционери са потушили протеста в Башкирия (ВИДЕО)

Откакто избухна войната в Украйна, Русия засекрети на практика всичко, свързано със силовата сфера в страната. Руският опозиционен телеграм канал ASTRA обаче се позовава на свои източници - 1072 служители на руските сили за сигурност са били ангажирани с протеста. Извикани са били подкрепления дори от съседни региони – Челябинск и Оренбург, а самият протест беше многохиляден, пак по неофициални оценки около 10 000 души.

514 от ангажираните служители на реда са били милиционери в републиканските МВР управления на Башкирия, а още 334 са били от Росгвардия. Това обаче се видяло недостатъчно - повикани са подкрепления от 100 милиционери от Магнитогорск и 50 от Оренбург, за да помогнат на местните сили за сигурност. За капак са дошли и 74 командоси от специализираното звено за специални операции към Росгвардия (ФСВНГ), пише ASTRA.

В сила е влязъл т.нар. план "Вулкан" - милиционерите са употребили шокови гранати, сълзотворен газ и палки. По предварителни данни са ранени 18 протестиращи и 22-ма служители на силите за сигурност. 14 души са арестувани и отведени в отдела за вътрешни работи в Баймакски район. Арестувани са шестима души и срещу тях са отворени случаи за участие в масови безредици, гарнирано с нанасяне на телесни повреди на служители на реда.

The protesters in #Bashkortostan face up to 15 years in prison



The police opened a criminal case under the article on mass disorder. The Public Council called it "a serious article of the Criminal Code". They said that the protesters' actions threaten Russia's national security. pic.twitter.com/MCbjpo0Izn