Разкритие: Видеото на легиона "Свобода за Русия" е заснето на украинска територия (ВИДЕО)

Припомняме, че Телеграм-каналът на легиона «Свобода за Русия“ публикува вчера видео, в което военни твърдяха, че е снимано на руска територия. „Привет от освободената част на Теткино в Курския регион“, анонсира войник във видеосъобщение. Въпреки това анализът на „Агентство“ показва, че то е заснето в крайграничното украинско село Рижевка, което се намира на едва 300 метра от руското Теткино. Представителят на легиона потвърди информацията, че видео е записано в Рижевка.

Freedom of Russia Legion fighters claim to have liberated a part of the village of Tetkino in the Kursk region. They add that the streets are being shelled heavily, but that they intend to move forward. pic.twitter.com/GJL96cPxaS