Реакциите след речта на Путин: Привиждат му се марсианци навсякъде

Съветникът на ръководителя на канцеларията на Володимир Зеленски Михайло Подоляк написа в Twitter, че Путин за пореден път е демонстрирал публично своята "неуместност и объркване", защото навсякъде му се привиждат "нацисти, марсианци и теории на конспирацията".

Putin publicly demonstrated his irrelevance and confusion. He stressed that RF is in "taiga deadlock”, has no promising solutions and won't have any. Because everywhere there are "Nazis, Martians and conspiracy theories"...

Sic transit gloria mundi of Putin in RF’s parliament